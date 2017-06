Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Roger Federer bi se lahko v drugem krogu srečal z 39-letnim Tommyjem Haasom, ki bo letos končal kariero. Foto: Reuters Marija Šarapova bo izpustila sezono na travi. Računa na uspešno vrnitev na ameriški turneji na trdi podlagi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Federer v Stuttgartu začenja priprave za osmo lovoriko v Wimbledonu

Šarapova bo zaradi poškodbe izpustila Wimbledon

12. junij 2017 ob 19:23

Stuttgart - MMC RTV SLO

Začela se je teniška sezona na travi. Pred Wimbedonom bo šest pripravljalnih turnirjev. Ta teden se v Stuttgarttu vrača Roger Federer, ki je izpustil celotno sezono na pesku.

Poleg Švicarja so tudi Grigor Dimitrov, Tomaš Berdych in Lucas Pouille prosti v uvodnem krogu, v Stuttgartu so dolga leta prirejali turnir na pesku, tretje leto zapored pa je na vrsti travnata podlaga.

35-letni Federer se vrača po 2. aprilu, ko je osvojil masters v Miamiju, v letošnji sezoni je nanizal kar 19 zmag, izgubil je le en dvoboj. 1. marca je v Dubaju zapravil tri zaključne žoge proti Jevgeniju Donskoju, ki se je nato veselil uspeha kariere. Poleg zmage v Miamiju je Švicar zmagal tudi na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu in nato ša na mastersu v Indianu Wellsu.

Na travnati podlagi je dobil že 15 turnrijev, kar je največ v moderni teniški dobi. Sedemkrat je dvignil najprestižnejši teniški pokal na Church Roadu, osemkrat pa je dobil Gerry Weber Open v Halleju. Lani ni osvojil nobenega turnirja, v Stuttgartu ga je v polfinalu ugnal Dominic Thiem, v Halleju Alexander Zverev, v Wimbledonu pa po maratonskem boju Miloš Raonić.

Šarapova bo zaradi poškodbe izpustila Wimbledon

Marija Šarapova ne bo nastopila na tretjem grandslamskem turnirju sezone v Wimbledonu, ki se začenja 3. julija. Na turnirju serije Premier v Rimu se je poškodovala in morala predati dvoboj drugega kroga proti Hrvatici Mirjani Lučić-Baroni.

"Po novem rentgenskem pregledu smo ugotovili, da mi raztrganina na mišici ne dovoljuje igranja. Zato sem morala odpovedati vse travnate turnirje, za katere sem bila prijavljena. Nadaljevala bom z rehabilitacijo, upam, da bom nared konec julija za turnir v Stanfordu," je sporočila Šarapova. Rusinja, ki bi v Wimbledonu morala igrati kvalifikacije, se je aprila vrnila na igrišče po 15-mesečni dopinški kazni. V Stuttgartu je prikazala zelo dobro igro in prišla vse do polfinala.

STUTTGART, 1. krog, tabela

(701.975 evrov, trava)



FEDERER (ŠVI/1) prost



HAAS (NEM) - HERBERT (FRA)



HANFMANN (NEM) - FUCSOVICS (MAD)

6:3, 7:5

M. ZVEREV (NEM/6) - JAZIRI (TUN)

6:3, 6:1

BERDYCH (ČEŠ/3) prost



ROBERT (FRA) - TOMIC (AVS)



MAYER (NEM) - CHARDY (FRA)



SIMON (FRA/7) - F. LOPEZ (ŠPA)





JOHNSON (ZDA/5) - MARTERER (NEM)

3:6, 7:6, 6:4

BAGHDATIS (CIP) - KOHLSCHREIBER (NEM)



STRUFF (NEM) - LACKO (SLK)

6:4, 7:6

POUILLE (FRA/4) prost



TROICKI (SRB/8) - PAIRE (FRA)



BASILAŠVILI (GRU) - GOJOWCZYK (NEM)



KUZNECOV (RUS) - JANOWICZ (POL)



DIMITROV (BLG/2) prost





HERTOGENBOSCH, 1. krog, tabela

(660.375 evrov, trava)



ČILIĆ (HRV/1) prost



SUGITA (JAP) - TIPSAREVIĆ (SRB)



POSPISIL (KAN) - GREIKSPOOR (NIZ)

7:5, 6:1

DARCIS (BEL/5) - DOLGOPOLOV (UKR)



KARLOVIĆ (HRV/3) prost



BROWN (NEM) - KOZLOV (ZDA)



JUŽNI (RUS) - KOKKINAKIS (AVS)



HAASE (NIZ/6) - MEDVEDEV (RUS)



BEDENE (VB/8) - ISTOMIN (UZB)

3:6, 6:2, 6:1

ESCOBEDO (ZDA) - ČUNG (KOR)



SEPPI (ITA) - ITO (JAP)

6:3, 3:6, 6:3

MULLER (LUKS/4) prost



MAHUT (FRA/7) - NOVIKOV (ZDA)

6:3, 6:4

LU (TJV) - DONSKOJ (RUS)



THOMPSON (AVS) - MANNARINO (FRA)



A. ZVEREV (NEM/2) prost



A. G.