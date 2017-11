Federer v tretjem nizu prepustil Zverevu le eno igro

Sock izločil Čilića

14. november 2017 ob 23:54

London - MMC RTV SLO

Roger Federer je prvi polfinalist zaključnega teniškega turnirja elitne osmerice v Londonu, potem ko je s 7:6, 5:7 in 6:1 premagal 16 let mlajšega Nemca Alexandra Zvereva.

Dvoboj je trajal 2 uri in 11 minut. Zverev je v 12. igri drugega niza na servis Švicarja povedel z 0:40 in z brejkom izenačil. Toda v tretjem je Federer pokazal svojo moč in mu prepustil le še eno igro. Z dvema odvzemoma servisa je ušel na 4:0 in suvereno zmagal.

Zverev bo polfinalno vstopnico v četrtek lovil na obračunu z Američanom Jackom Sockom, ki je bil s 5:7, 6:2 in 7:6 boljši od Hrvata Marina Čilića.



Zaključni turnir serije ATP

(8.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Skupina Boris Becker:

SOCK (ZDA/8) - ČILIĆ (HRV/5)

5:7, 6:2, 7:6 (4)



FEDERER (ŠVI/2) - A. ZVEREV (NEM/3)

7:6 (6), 5:7, 6:1

Lestvica: FEDERER 2 2 0 4:1 2 točka ZVEREV 2 1 1 3:3 1 SOCK 2 1 1 2:3 1 ČILIĆ 2 0 2 2:4 0 V polfinale se uvrstita prva dva.

VIDEO Sock v izenačenem dvoboju premagal Čilića

M. R.