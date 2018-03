Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Roger Federer bo v nedeljo naskakoval rekordno šesto lovoriko v Indian Wellsu. Foto: EPA Borna Čorić je zapravil veliko priložnost. Foto: EPA Dodaj v

Federer visel proti Čoriću, vendar se je obakrat izvlekel

V finalu proti del Potru ali Raonicu

17. marec 2018 ob 21:47

Indian Wells - MMC RTV SLO

Le dve igri ob brejku prednosti je bil Borna Čorić v dveh nizih oddaljen od zmage nad letos še nepremaganim Rogerjem Federerjem, toda v finalu Indian Wellsa bo vseeno igral Švicar.

Po dveh urah in 20 minutah je bilo 5:7, 6:4, 6:4.

21-letni Hrvat, 49. z lestvice ATP, je v polfinalu prvega letošnjega teniškega turnirja serije tisoč vodil z nizom prednosti in s 4:2, ko je Švicar prvič na dvoboju odvzel servis tekmecu in dobil naslednje tri igre za izenačenje na 1:1.

Vse je kazalo, da se je tehtnica prevesila na stran Federerja, ki pa je izgubil servis v uvodni igri odločilnega niza. Švicar je prednost Hrvata nemudoma izničil, a je nepopustljivi Čorić še četrtič odvzel servis branilcu naslova v Indian Wellsu in povedel s 4:3.

V naslednji igri je imel dve žogici za 5:3, toda ponovil se je scenarij iz drugega niza. Federer je izenačil, povedel s 5:4 in si v deseti igri priigral tri vezane zaključne žoge. Na navdušenje 15.000 gledalcev, ki so glasno pozdravljali vsako njegovo točko in na trenutke nešportno ploskali ob napakah Čorića, je izkoristil že prvo.

S 17. zaporedno zmago je Federer popravil svoj najboljši štart v sezono. Pred tem je bilo najuspešnejše leto 2006, ko je na uvodu sezone zmagal šestnajstkrat zapored. Prvi igralec sveta je letos oddal le štiri nize.

INDIAN WELLS

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)

Polfinale:

FEDERER (ŠVI/1) - ČORIĆ (HRV)

5:7, 6:4, 6:4

DEL POTRO (ARG/6) - RAONIC (KAN/32)

ob 22.00

R. K.