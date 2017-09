Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale Davisovega pokala v Lillu

Tenisači bodo igrali na stadionu Pierre-Mauroy

19. september 2017 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Finale Davisovega pokala 2017 med Francijo in Belgijo bo med 24. in 26. novembrom v Lillu, so danes potrdili na francoski teniški zvezi.

Kot je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, so imeli Francozi v izboru več prizorišč, na koncu pa so se odločili za stadion Pierre-Mauroy, ki ga francoski igralci dobro poznajo.