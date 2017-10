Gladki zmagi Halepove in Wozniackijeve v rdeči skupini

V torek poslastica Muguruza - Pliškova

23. oktober 2017 ob 18:00

Singapur - MMC RTV SLO

Prva igralka sveta Simona Halep je odlično začela zaključni turnir WTA v Singapurju. Na uvodnem obračunu rdeče skupine je premagala Francozinjo Caroline Garcia s 6:4 in 6:2.

Romunka je v prvem nizu do odločilnega odvzema servisa prišla v deveti igri. Garcia je nato popustila, v drugem nizu je izgubial začetni udarec v tretji in peti igri.

"Izjemno sem zadovoljna, saj je to prvi turnir, ko igram kot prva igralka sveta in uspelo mi je dobiti prvi obračun. Vsi obračuni z Garcio so zelo napeti. V Torontu sem jo uspela premagati, dva tedna nazaj na Kitajskem pa sem izgubila," je pojasnila Halepova, ki je servirala štiri ase.

Caroline Wozniacki je v drugem dvoboju dneva s 6:2 in 6:0 po 58 minutah odpravila Ukrajinko Jeleno Svitolino.

V torek bosta na sporedu dvoboja 2. kroga v beli skupini. Venus Williams se bo srečala z Jeleno Ostapenko, sledil pa bo obračun zmagovalk uvodnega kroga, ko se bo Garcine Muguruza pomerila s Karolino Pliškovo. Ob eigrtalki imata lepe možnosti, da leto zaključita na prvem mestu.

V sobotni polfinale napredujeta dve igralki iz vsake skupine.

Rdeča skupina, 1. krog:

HALEP (ROM/1) - GARCIA (FRA/8)

6:4, 6:2



WOZNIACKI (DAN/6) - SVITOLINA (UKR/4)

6:2, 6:0

Bela skupina, 2. krog:



Torek ob 13.30:

V. WILLIAMS (ZDA/5) - OSTAPENKO (LAT/7)



MUGURUZA (ŠPA/2) - PLIŠKOVA (ČEŠ/3)



1. krog:

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - V. WILLIAMS (ZDA/5)

6:2, 6:2

MUGURUZA (ŠPA/2) - OSTAPENKO (LAT/7)

6:3, 6:4

A. G.