Hercogova v četrtfinalu proti zmagovalki Roland Garrosa 2009

Mariborčanka zadovoljna s svojim taktičnim pristopom

26. april 2018 ob 16:41

Carigrad - MMC RTV SLO

Polona Hercog se je uvrstila v četrtfinale turnirja v Carigradu. V 2. krogu je igrala s Katerino Bondarenko in prvi niz dobila s 6:2, v drugem pa je pri izidu 1:1 Ukrajinka dvoboj predala.

"Zadovoljna sem z igro, pobudo sem prevzela od začetka in igrala agresivno. Servirala sem odlično, sploh v prvi polovici niza. Mislim, da sem igrala taktično točno to, kar je bilo začrtano. Tu in tam kakšna napaka, do katerih pa z agresivnim igranjem seveda pride," je povedala 27-letna Mariborčanka.

V četrtfinalu turnirja, z nagradnim skladom 204.280 evrov (na peščeni podlagi), jo čaka druga nosilka - Rusinja Svetlana Kuznecova. "Kuznecova je izkušena igralka z grand slamom na pesku, ampak mislim, da sem trenutno v dobri formi, zato ne dvomim v svoje sposobnosti."

Nadal tudi v Barceloni razred zase

V osmini finala turnirja v Barceloni je Rafael Nadal izločil rojaka Guillerma Garcio Lopeza s 6:1 in 6:3. Prvi igralec sveta lovi enajsto lovoriko v katalonski prestolnici. Po zmagi v Monte Carlu je tudi v Barceloni velik favorit za zmago. V četrtfinalu ga čaka Slovak Martin Kližan.

Carigrad, osmina finala, tabela

(250.000 am. dolarjev, pesek)



WOZNIACKI (DAN/1) - ERRANI (ITA)



PARMENTIER (FRA) - PUTINCEVA (KAZ)

6:2, 2:6, 6:3

VEKIĆ (HRV) - TOMLJANOVIĆ (AVS)



BEGU (ROM/7) - McHALE (ZDA)

6:4, 6:4

SAKKARI (GRČ) - KRUNIĆ (SRB)

6:3, 6:1

RUS (NIZ) - KOVINIĆ (ČG)

2:6, 6:2, 6:0

HERCOG (SLO) - K. BONDARENKO (UKR)

6:1, 1:1, b.b.

KUZNECOVA (RUS/2) - TOMOVA (BLG)

7:5, 4:6, 6:1

BARCELONA, osmina finala, tabela

(2.794.220 evrov, pesek)



NADAL (ŠPA/1) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:1, 6:3

KLIŽAN (SLK) - F. LOPEZ (ŠPA/12)

6:1, 6:4

GOFFIN (BEL/4) - HAČANOV (RUS/16)



BAUTISTA AGUT (ŠPA/8) - ANDUJAR (ŠPA)



CICIPAS (GRČ) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/10)

6:4, 7:5

THIEM (AVT/3) - KOVALIK (SLK)

7:6, 6:2

CARRENO BUSTA (ŠPA/5) - MANNARINO (FRA/11)

6:2, 4:6, 7:5

DIMITROV (BLG/2) - JAZIRI (TUN)

7:5, 3:6, 7:6

T. O.