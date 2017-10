Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Polona Hercog je zadnji teden pridobila deset mest. Foto: Reuters Dodaj v

Hercogova vse bližje najboljši stoterici

23. oktober 2017 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najvišjeuvrščena slovenska teniška igralka Polona Hercog se počasi in zanesljivo vzpenja po lestvici WTA. V zadnjih dveh tednih je osvojila dva turnirja serije ITF na Sardiniji in napredovala na 110. mesto.

S tem je na robu uvrstitve v glavni žreb za prvi grand slam sezone, odprto prvenstvo Avstralije. Med dvesto najboljšimi igralkami na svetu je od Slovenk še Tamara Zidanšek na 187. mestu, Dalila Jakupovič je 232., četrta Slovenka pa je ta teden Nina Potočnik na 447. mestu.

Na vrhu razpredelnice je zaključni turnir sezone v Singapurju dočakala Romunka Simona Halep. Pred drugouvrščeno, Španko Garbine Muguruzo, ima zgolj 40 točk prednosti, možnosti za osvojitev prvega mesta ob koncu sezone pa imata ob ugodnem razpletu v Singapurju še Čehinja Karolina Pliškova in Ukrajinka Jelina Svitolina.

Rola napreduje po lestvici

Drugouvrščeni slovenski teniški igralec na lestvici ATP, Blaž Rola, se po dobrih predstavah na turnirjih serije challenger v Južni Ameriki vzpenja. V zadnjih dveh tednih je napredoval za 25 mest in je zdaj 225. igralec sveta. Najboljši Slovenec je še naprej Blaž Kavčič na 107. mestu. Rola se je preizkusil na turnirjih v Caliju in Limi ter na vsakem dosegel nekaj zmag. Tudi ta teden bo igral na pesku v Južni Ameriki.

Med desetimi najboljšimi ni sprememb, Španec Rafael Nadal ima nekaj manj kot 2000 točk prednosti pred Švicarjem Rogerjem Federerjem, tretji pa je Škot Andy Murray.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS 23. OKTOBER 1. (1) R. NADAL ŠPA 10.465 2. (2) R. FEDERER ŠVI 8.505 3. (3) A. MURRAY VB 5.290 4. (4) M. ČILIĆ HRV 4.505 5. (5) A. ZVEREV NEM 4.400 6. (6) D. THIEM AVT 3.935 7. (7) N. ĐOKOVIĆ SRB 3.765 8. (8) G. DIMITROV BLG 3.650 9. (9) S. WAWRINKA ŠVI 3.450 10. (10) D. GOFFIN BEL 2.840 11. (11) P. CARRENO BUS. ŠPA 2.650 12. (12) M. RAONIĆ KAN 2.600 13. (13) J. ISNER ZDA 2.550 14. (14) S. QUERREY ZDA 2.525 15. (17) J.-W. TSONGA FRA 2.490 ... 107. (105) B. KAVČIČ SLO 524 225. (236) B. ROLA SLO 228 387. (359) G. ŽEMLJA SLO 106 LESTVICA WTA 23. OKTOBER 1. (1) S. HALEP ROM 5.675 2. (2) G. MUGURUZA ŠPA 5.635 3. (3) K. PLIŠKOVA ČEŠ 5.105 4. (4) E. SVITOLINA UKR 5.000 5. (5) V. WILLIAMS ZDA 4.642 6. (6) C. WOZNIACKI DAN 4.640 7. (7) J. OSTAPENKO LAT 4.510 8. (9) C. GARCIA FRA 3.795 9. (10) J. KONTA VB 3.610 10. (13) K. MLADENOVIC FRA 2.885 11. (8) S. KUZNECOVA RUS 2.856 12. (14) C. VANDEWEGHE ZDA 2.819 13. (15) S. STEPHENS ZDA 2.722 14. (18) A.PAVLJUČENKOVA RUS 2.425 15. (21) A. SEVASTOVA LAT 2.295 ... 110. (120) P. HERCOG SLO 546 187. (185) T. ZIDANŠEK SLO 298 232. (234) D. JAKUPOVIĆ SLO 229

T. J.