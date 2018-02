Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dalila Jakupović je popustila v odločilnem nizu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Jakupovićeva brez četrtfinala v Tajpeju

Srebotnikova uspešna v Sankt Peterburgu

1. februar 2018 ob 16:48

Tajpej - MMC RTV SLO

Dalila Jakupović, ki se je skozi kvalifikacije uvrstila na glavni turnir WTA v Tajpeju, je izpadla v osmini finala. Četrta nosilka, 45. igralka z lestvice WTA, Timea Babos je bila boljša s 6:3, 4:6 in 6:2.

V prvem nizu je Jakupovićeva povedla s 3:2 z brejkom v peti igri, nato pa je popolnoma popustila in ni osvojila niti igre več. V drugem nizu je Madžarka zapravila vodstvo s 4:3, izgubila je tri igre zapored. V odločilnem nizu je Jakupovićeva zelo slabo servirala, kar trikrat je oddala začetni udarec.

Obračun je trajal dve uri in sedem minut. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 97:85. Jakupovićeva, ki je na lestvici WTA na 169. mestu, je v uvodnem krogu premagala Avstralko Lizette Cabrero s 6:0 in 6:1.

Katarina Srebotnik se je skupaj z Rusinjo Alo Kudrjavcevo prebila v polfinale tekmovanja dvojic na turnirju v Sankt Peterburgu. V četrtfinalu je slovensko-ruska dvojica po dobri uri in pol ugnala nemško dvojico Mona Barthel/Nicole Greuer s 7:5, 4:6 in 10:8. V polfinalu bosta Srebotnikova in Kudrjavceva igrali z Američanko Raquel Atawo in Nemko Anna-Leno Grönefeld.

A. G.