Klepačeva v Tokiu do pete zmage v karieri

V finalu posameznic Wozniackijeva in Pavljučenkova

23. september 2017 ob 12:30

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Andreja Klepač je skupaj s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez zmagala v finalu dvojic turnirja WTA v Tokiu. Po uri in osmih minutah sta premagali Avstralko Darjo Gavrilovo in Rusinjo Darjo Kasatkino s 6:3 in 6:2.

Četrtopostavljena slovensko-španska naveza je v polfinalu turnirja na trdi podlagi premagala drugi nosilki, kanadsko-kitajski par Gabriela Dabrowski/Jifan Šu s 7:5, 3:6 in 10:3.

31-letna Koprčanka je med dvojicami na turnirjih WTA slavila petič. Najboljša je bila še leta 2015 v Seulu (s Španko Laro Arruabarreno), leta 2014 v Bastadu (s Španko Mario Tereso Torro-Flor) in New Havnu (s Španko Silvio Soler-Espinoso) ter leta 2013 v Bad Gasteinu (z Avstrijko Sandro Klemenschits).

M. R.