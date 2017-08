Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Poškodovani Blaž Kavčič ni imel možnosti. Foto: Urban Urbanc/Sportida Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec slovenskih nastopov v Portorožu - Kavčič, Žemlja in Lah izpadli

Krajinović končal kariero Žemlje

9. avgust 2017 ob 20:00

Portorož - MMC RTV SLO

Že po osmini finala je konec slovenskih nastopov na challengerju v Portorožu. Aldin Šetkić je premagal prvega nosilca Blaža Kavčiča s 6:3 in 7:6. Grega Žemlja pa je s porazom proti Srbu Filipu Krajinoviću končal kariero.

30-letni Kavčič, 84. igralec sveta, je nastopil poškodovan oziroma z vnetjem v desnem kolenu, tako da je bil proti več kot 100 mest nižjeuvrščenemu igralcu brez pravih možnosti za uspeh. V prvem nizu je Šetkiću edini brejk uspel v osmi igri, nato pa je v deveti igri brez izgubljene točke osvojil prvi niz. V drugem nizu je odločala podaljšana igra, ki jo je Šetkić dobil z 8:6.

Žemlja je izgubil proti šestemu nosilcu Krajinoviću z 2:6 in 3:6. V prvem nizu je izgubil začetni udarec v tretji in peti igri. V drugem nizu je Srb povedel s 5:2 in že ser5viral za zmago, a se je zmagovalec turnirja v Portorožu prebudil in edinkrat na obračunu prišel do brejka. V deveti igri nato ni uspel zadržati servisa in po uri igri je pomahal v slovo.

Vseeno bo osrednje teniško igrišče v Portorožu v petek zvečer v znamenju najboljših slovenskih igralcev. Žemlja bo z ekshibicijskim dvobojem tudi uradno končal kariero. Nekaj zadnjih udarcev si bo izmenjal s trenutno najvišjeuvrščenim Slovencem na lestvici ATP Aljažem Bedenetom, ter najbolj nadarjeno domačo igralko Kajo Juvan.

Prav tako se je poslovil 18-letni Ptujčan Sven Lah. Premagal ga je Hrvat Franko Škugor s 7:6 in 6:3.

Slovencev ni več niti na turnirju dvojic. Zadnji slovenski predstavnik Tom Kočevar Dešman se je v navezi s Špancem Jaimejem Fermosellom Delgadom poslovil s porazom 0:6 in 0:6 proti prvima nosilcema. Čilenec Hans Podlipnik-Castillo in Belorus Andrej Vasilevski sta za zmago potrebovala le 47 minut.

PORTOROŽ, osmina finala, tabela

(43.000 evrov, trda podlaga)



ŠETKIĆ (BIH) - KAVČIČ (SLO/1)

6:3, 7:6 (6)

MARTINEZ (ŠPA) - ORTEGA OLMEDO (ŠPA)

4:6, 6:0, 6:3

IVAŠKA (BLR) - FERMOSELL DELGADO (ŠPA)

6:3, 6:2

BERRETTINI (ITA) - MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA/7)

7:6, 6:1

KRAJINOVIĆ (SRB/6) - ŽEMLJA (SLO)

6:2, 6:3

STAHOVSKI (UKR/3) - OLIVETTI (FRA)

6:2, 6:2

CICIPAS (GRČ) - VANNI (ITA)

3:6, 6:3, 6:4

ŠKUGOR (HRV) - LAH (SLO)

7:6 (2), 6:3

A. G.