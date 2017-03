Murray rešil kar sedem zaključnih žog in se prebil v polfinale

Verdasco izločil Monfilsa

2. marec 2017 ob 21:41

Dubaj - MMC RTV SLO

Andy Murray je v dramatičnem četrtfinalu teniškega turnirja v Dubaju premagal Philippa Kohlschreiberja s 6:7, 7:6 in 6:1. Prvi igralec sveta je v podaljšani igri drugega niza rešil sedem zaključnih žog in jo dobil z 20:18.

V prvem nizu sta oba igralca zadržala začetne udarce. V podaljšani igri je Škot povedel s 4:3, a je nato izgubil štiri točke zapored in Nemec je osvojil prvi niz (7:4).

V drugem nizu je Murray prišel do brejka v tretji igri, povedel je že s 5:3, vendar je v deseti igri izgubil servis. Znova je odločal "tie-break", Murray je najprej zapravil dve priložnosti za izenačenje na 1:1 v nizih pri vodstvu s 6:4. Kohlschreiber je imel dve zaključni žogi (pri 14:13 in 16:15) celo na svoj servis, vendar se je Murray rešil. Po šestih menjavah strani v podaljšani igri, ki je trajala kar 31 minut, se je Murray zbral in unovčil osmo žogico za niz.

Tretji niz je bil le še formalnost, saj se je 33-letni nemški tenisač, ki je na 29. mestu lestvice ATP, popolnoma popustil. Murray mu je v četrti in šesti igri odvzel servis in se veselil zmage po dveh urah in 54 minutah.

V polfinalu bo Murray igral z boljšim iz dvoboja med Rusom Jevgenijem Donskojem in Francozom Lucasom Pouillejem, v drugem polfinalnem paru pa se bosta pomerila Španec Fernando Verdasco in Nizozemec Robin Haase.

Četrtfinale, tabela:

MURRAY (VB/1) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:7 (4), 7:6 (18), 6:1



POUILLE (FRA/7) - DONSKOJ (RUS)





VERDASCO (ŠPA) - MONFILS (FRA/4)

6:3, 7:5



HAASE (NIZ) - DŽUMHUR (BIH)

6:2, 4:6, 6:4

A. G.