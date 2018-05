Nadal osvojil 50 zaporednih nizov na pesku in izboljšal rekord McEnroeja

Lajović v maratonskem obračunu presenetil del Potra

10. maj 2018 ob 19:18,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 22:00

Madrid - MMC RTV SLO

Dušan Lajović se je na mastersu v Madridu veselil uspeha kariere. Srb je v osmini finala izločil Juana Martina del Potra s 3:6, 6:4 in 7:6. Prvi nosilec Rafael Nadal je izločil Diega Schwartzmana s 6:3 in 6:4.

27-letni Beograjčan je prvič v karieri ugnal člana elitne deseterice na lestvici ATP. Izjemen obračun na Caji Magici je trajal dve uri in 19 minut.

V prvem nizu je "DePo" izgubil servis v sedmi in deveti igri, a se je nato zbral in z brejkom v sedmi igri drugega niza izenačil na 1:1. Odločilni niz je bil izjemno napet. V podaljšani igri je velikan iz Tandila povedel kar s 4:0, nato pa je izgubil pet točk zapored. Lajović se je dvignil kot feniks iz pepela in pri vodstvu s 7:6 unovčil drugo zaključno žogo.

Lajović se je prvič uvrstil v četrtfinale turnirja serije 1.000, kjer ga v petek čaka Južnoafričan Kevin Anderson. Del Petro je na trdi podlagi nanizal 15 zaporednih zmag, v finalu Indian Wellsa je ugnal Rogerja Federerja, a njegova igra seveda ni primerna za peščeno podlago. To je bil njegov prvi letošnji turnir na pesku.

Kralj peska še naprej podira rekorde

Nadal je na pesku osvojil že 50 niz zapored. S tem je izboljšal rekord Johna McEnroeja. Američan je leta 1984 na trdi podlagi dobil 49 nizov zapored na trdi podlagi. Nadal je do 50 nizov prišel z letošnjimi zmagami v Barceloni in Monte Carlu ter lanskem Roland Garrosu.

Schwartzman se je na osrednjem igrišču upiral uro in 44 minut. Argentinec je izenačil na 4:4, nato pa je v deveti igri še tretjič na obračunu izgubil začetni udarec. "Rafa" se bo v petek v četrtfinalu srečal z Dominicom Thiemom. Avstrijec je po hudem boju premagal Borno Čorića z 2:6, 7:6 in 6:4.

Klepačeva v polfinalu turnirja dvojic

Andreja Klepač se je skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez uvrstila v polfinale turnirja v Madridu v konkurenci ženskih dvojic. Slovensko-španski par je v četrtfinalu s 6:4 in 6:2 premagal britansko-kitajsko dvojico Johanna Konta/Šuaj Džang. V polfinalu Klepačevo in Martinez Sanchezovo čakata prvi nosilki Jekaterina Makarova in Jelena Vesnina.

Slab servis znova izdal Šarapovo

V četrtfinalu turnirja deklet je izpadla Marija Šarapova. Rusinjo je s 4:6, 6:2 in 6:3 izločila Kiki Bertens. Nizozemka je v sredo gladko odpravila drugo nosilko Caroline Wozniacki. Šarapova je znova izjemno slabo servirala, kar sedemkrat je izgubila začetni udarec.

MADRID, osmina finala (M), tabela

(7.190.930 evrov, pesek)



NADAL (ŠPA/1) - SCHWARTZMAN (ARG/13)

6:3, 6:4

THIEM (AVT/5) - ČORIĆ (HRV)

2:6, 7:6, 6:4

LAJOVIĆ (SRB) - DEL POTRO (ARG/4)

3:6, 6:4, 7:6

ANDERSON (JAR/6) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:3, 7:6

EDMUND (VB) - GOFFIN (BEL/8)

6:3, 6:3

SHAPOVALOV (KAN) - RAONIC (KAN)

6:4, 6:4

ISNER (ZDA/7) - CUEVAS (URU)

6:7, 7:6, 7:6

A. ZVEREV (NEM/2) - MAYER (ARG)

6:4, 6:2

Četrtfinale (Ž), tabela:

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/6) - HALEP (ROM/1)

6:4, 6:3

KVITOVA (ČEŠ/10) - KASATKINA (RUS/14)

GARCIA (FRA/7) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

6:2, 6:3

BERTENS (NIZ) - ŠARAPOVA (RUS)

4:6, 6:2, 6:3

