Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! 187. igralka sveta Olga Danilović je senzacionalno osvojila turnir v Moskvi. Foto: EPA Nikoloz Basilašvili se je veselil prve zmage na turnirjih ATP v karieri. Foto: Reuters Dodaj v

Najstnica Danilovićeva spisala zgodovino ženskega tenisa

Prvenec Berretinija v Gstaadu

29. julij 2018 ob 17:25

Moskva - MMC RTV SLO

Olga Danilović je v finalu najstnic osvojila turnir WTA v Moskvi. 17-letna Srbkinja je premagala domačinko Anastazijo Potapovo s 7:5, 6:7 in 6:4.

Obe 17-letnici sta prvič igrali v finalu na turnirjih WTA. Hčerka nekdanjega izvrstnega srbskega košarkarja Predraga Danilovića je z zmago spisala zgodovino ženskega tenisa. Na turnir se je uvrstila kot srečna poraženka kvalifikacij in se nato prebila vse do konca, kar do zdaj ni uspelo še nobeni teniški igralki. Postala je tudi prva tenisačica, rojena v tem tisočletju, ki je osvojila lovoriko na turnirju WTA.

Srbkinja je leta 2017 s Kajo Juvan zmagala v konkurenci dvojic na grand slamu v Wimbledonu. Potapova je v polfinalu izločila Tamaro Zidanšek. Konjičanka je dvoboj v tretjem nizu predala.

Prvenec Berretinija v Gstaadu

Matteo Berrettini je zmagovalec turnirja ATP v Gstaadu, potem ko je v finalnem obračunu ugnal drugega nosilca Roberta Bautisto Aguta s 7:6 in 6:4. Za 22-letnega Italijana je to prva zmaga na turnirjih ATP. Prejel je ček v višini 89.435 evrov.

Italijani zares blestijo na pesku. Prejšnji teden je v Umagu zmagal Marco Cecchinato, v Bastadu pa Fabio Fognini.

HAMBURG

(1.753.000 evrov, pesek)



Finale:

BASILAŠVILI (GRU) - MAYER (ARG)

6:4, 0:6, 7:5

GSTAAD

(561.345 evrov, pesek)



Finale:

BERRETINI (ITA) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/2)

7:6, 6:4

MOSKVA

(750.000 am. dolarjev, pesek)



Finale:

DANILOVIĆ (SRB) - POTAPOVA (RUS)

7:5, 6:7 (1), 6:4

A. G.