Pospisil poslal domov prvega igralca sveta

Murray se v Indian Wellsu ne znajde najbolje

12. marec 2017 ob 11:16

Indian Wells - MMC RTV SLO/STA

Najboljši tenisač sveta Andy Murray je izpadel že v 2. krogu mastersa v Indian Wellsu. S 6:4 in 7:6 (5) ga je izločil 129. na lestvici ATP Vasek Pospisil.

Kanadčan češkega rodu se je na glavni turnir prebil iz kvalifikacij.

Murray je na turnir prišel po osvojenem naslovu v Dubaju, puščavski Indian Wells pa mu očitno ne ustreza, saj je bil tam najboljši leta 2009, ko ga je v finalu premagal Rafael Nadal. "Ne vem natančno, zakaj se mi to tu dogaja. Kakšno leto sem sicer tudi uspešen, se mi pa tukaj pogosto dogaja, da nisem in mi igra nikakor ne steče," je pojasnil Škot.

Murray je v prvem nizu dvakrat odvzel servis tekmecu, po zaostanku z 2:4 pa je Pospisil dobil šest zaporednih iger.

V podaljšani igri drugega niza je Murray napravil eno od sedmih dvojnih napak pri servisu in tekmec je povedel s 3:1. Murray je v nadaljevanju še rešil prvo zaključno žogico za zmago Pospisila, ki pa je bil po svojem servisu nato uspešen in se veselil odmevne zmage.

"Zavedal sem se, da imam dovolj sposobnosti in znanja, da pridem do tega dosežka. Toda to tudi uresničiti na igrišču, je seveda druga pesem. Začel nisem najbolje, toda bolj se je bližal konec, bolje sem igral. Zdaj bom skušal to nadaljevati tudi na drugih dvobojih," je pojasnil 26-letni kanadski reprezentant, nekdanji zmagovalec Wimbledona med dvojicami.



Indian Wells, 2. krog, zgornji del tabele

(7.913.405 am. dolarjev, trda podlaga)

POSPISIL (KAN) - MURRAY (VB/1)

6:4, 7:6 (5)

LAJOVIĆ (SRB) - LOPEZ (ŠPA/30)

6:2, 4:6, 7:6

CARRENO B. (ŠPA/21) - GOJOWCZYK (NEM)

7:5, 6:2

BAUTISTA A. (ŠPA/16) - MANNARINO (FRA)

7:5, 6:2

GOFFIN (BEL/11) - HAČANOV (RUS)

6:4, 3:6, 6:3

RAMOS VINOLAS (ŠPA/22) - DŽUMHUR (BIH)

6:4, 5:7, 7:5

CUEVAS (URG/27) - KLIŽAN (SLK)

7:6, 7:6

FOGNINI (ITA) - TSONGA (FRA/7)

7:6, 3:6, 6:4



WAWRINKA (ŠVI/3) - LORENZI (ITA)

6:3, 6:4

KOHLSCHREIBER (NEM/28) - DOLGOPOLOV (UKR)

6:7, 1:1, b.b.

NIŠIOKA (JAP) - KARLOVIĆ (HRV/19)

6:4, 6:3

BERDYCH (ČEŠ/13) - FRATANGELO (ZDA)

7:6, 6:4

MONFILS (FRA/10) - KING (BAR)

3:6, 6:0, 6:1

ISNER (ZDA/20) - KUKUŠKIN (KAZ)

7:6, 7:6

M. ZVEREV (NEM/29) - SOUSA (POR)

6:4, 6:3

THIEM (AVT/8) - CHARDY (FRA)

6:2, 6:4

M. R.