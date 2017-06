Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tommy Haas je presenetil dolgoletnega prijatelja Rogerja Federerja pred dvema tednoma v Stuttgartu. Foto: EPA Boris Becker, ki bo novembra dopolnil 50 let, je v izjemni karieri med drugim trikrat zmagal na največjem turnirju na svetu v Wimbledonu (1985, 1986 in 1989). Na sveti travi je briljiral, s financami pa mu ne gre tako dobro od rok. Prejšnji teden je uradno bankrotiral. Foto: Reuters Alexander Zverev je izjemno napredoval v zadnjem letu. Na turnirjih za grand slam se še nikoli ni prebil v drugi teden, a to bi se lahko zgodilo že do konca letošnje sezone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred 30 leti kraljevali mladi tenisači, danes so na vrhu veterani

Thiem najmlajši član elitne deseterice

27. junij 2017 ob 11:27

V nedeljo sta Roger Federer in Feliciano Lopez dobila največja pripravljalna turnirja za Wimbledon. Oba bosta kmalu dopolnila 36 let. Vseh najboljših pet tenisačev sveta je starih prek 30 let, v prejšnjih desetletjih je bilo to nepredstavljivo.

Na turnirju v Hertogenboschu pred osmimi dnevi sta se v finalu srečala 34-letni Gilles Müller in 38-letni Ivo Karlović. Skupna starost finalistov je rekordna v moderni dobi tenisa. V Stuttgartu je 39-letni Tommy Haas šokiral Federerja.

Švicarski virtuoz je imel popravni izpit v Halleju, kjer je brez izgubljenega niza pometel s tekmeci. V finalu je Alexander Zverev prejel pravo lekcijo in Federer je dal jasno vedeti, da še ni čas za mladeniče na vrhu lestvice ATP. Dominic Thiem je edini član elitne deseterice, ki še ni dopolnil 25 let.

Connors edini veteran med elito leta 1987

Dolga leta je veljalo nepisano pravilo, da tenisači prek 30 let nimajo kaj iskati na vrhu lestvice ATP. Pred 30 leti je bil pred začetkom Wimbledona le Jimmy Connors član elitne deseterice. Američan je napisal eno izmed najbolj neverjetnih zgodb leta 1991 na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Pri 39 letih je prejel povabilo organizatorja, v 1. krogu izločil Patricka McEnroeja po zaostanku z 0:2 v nizih, v osmini pa nato Aarona Kricksteina na starem stadionu Louisa Armstronga v podaljšani igri petega niza. Navijači so ga oboževali in polnili tribune. Connors je bil največji magnet tistega leta v Flushing Meadowsu, v polfinalu pa nato ni imel možnosti proti Jimu Courierju.

Na prvem mestu je bil leta 1987 izjemni Ivan Lendl, ki je osvojil osem grand slamov, Wimbledon pa je ostal zaklet. Prav tistega leta ga je v finalu ugnal Pat Cash, kar je bila prava senzacija in najbolj grenak poraz v sijajni karieri zdajšnjega trenerja Andyja Murrayja. Lendl je v zadnjih štirih letih osvojil dve lovoriki na Church Roadu v trenerski vlogi, Murray je bil najboljši leta 2013 in lani.

Becker večino uspehov dosegel zelo mlad

Drugo mesto je zasedal Boris Becker, najmlajši zmagovalec v zgodovini Wimbledona. S 17 leti je poskrbel za teniško evforijo v Nemčiji, vse največje uspehe je nanizal do leta 1991, ko je imel le 23 let. Do konca kariere je nato osvojil le še en grand slam - Odprto prvenstvo Avstralije leta 1996.





Pred 20 leti nobenega tridesetletnika med najboljšimi

Leta 1997 pred Wimbledonom so bili na vrhu lestvice ATP trije tenisači, stari 25 let. Pete Sampras je pred 20 leti že četrtič zmagal na sveti travi. Michael Chang, ki je bil na drugem mestu, je edini grand slam osvojil leta 1989 v Parizu, ko je imel le 17 let. Goran Ivanišević, ki je bil leta 1997 na tretjem mestu, je moral na svoj veliki trenutek počakati vse do 9. julija 2001. Najstarejši član deseterice je bil Thomas Muster, ki je takrat dopolnil 29 let. Avstrijec je edini turnir velike četverice osvojil leta 1995, ko je osvojil Roland Garros.



Pred desetimi leti Federer, Nadal, Đoković in Murray že med elito

Leta 2007 sta bila na prvih dveh mestih Federer in Nadal. Novak Đoković je bil na sijajnem petem mestu pri 20 letih, januarja 2008 je osvojil prvi grand slam v karieri v Melbournu. Murray je bil osmi pri 20 letih in nakazovala se je zelo uspešna kariera Škota. Najstarejši član deseterice je bil Haas, ki je bil takrat star 29 let.

Murray brani prvo mesto v Wimbledonu

Na ponedeljkovi lestvici ima Murray 2.000 točk naskoka pred Nadalom. 30-letni Škot brani zmago v Wimbledonu in lahko izgubi prvo mesto že 17. julija, ko se bo končal največji turnir na svetu. Izmed mladih igralcev izstopa Alexander Zverev. 20-letni Nemec, ki je v velikem slogu osvojil masters v Rimu, je na 12. mestu.

