Slovenski tenisači gredo nad Monačane kot favoriti

Trupej lahko računa na Žemljo in Kavčiča

31. januar 2017 ob 16:19

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slovenska moška teniška reprezentanca se bo konec tedna v obračunu druge evroafriške skupine v Mariboru pomerila z Monakom. Slovenci v dvoboj vstopajo kot favoriti.

Kapetan Blaž Trupej bo imel v ekipi tudi najboljša slovenska igralca Grego Žemljo in Blaža Kavčiča.

Poleg Žemlje (150. na lestvici ATP) in Kavčiča (193.) sta v slovenski ekipi še 19-letni Sven Lah (1568.) in prvič v karieri 26-letni Tilen Žitnik (1653.). Slovenska ekipa se sicer srečuje z nekaj težavami, saj je Žemlja zbolel in danes ni treniral, a Trupej upa, da bo do petkovega dvoboja pripravljen.

"Ne glede na to, da smo na papirju favoriti, bo treba na igrišču to tudi dokazati. Mislim, da lahko, če bo Grega zdrav in Blaž tako razpoložen, kot je bil ob začetku sezone, ter s pomočjo ostalih dveh fantov iz naše ekipe naredimo prvi korak proti ponovni uvrstitvi v prvo evroafriško skupino. Dobro znamo igrati, podlaga je relativno hitra, že ena izguba servisa lahko spremeni potek dvoboja, zato bomo šli maksimalno v ta dvoboj že od prve igre naprej," je pred dvobojem napovedal kapetan Slovenije Blaž Trupej.

Kavčič: Monako je velika uganka

"Monaka ne poznam prav dobro, vem sicer, kateri igralci so, ampak že nekaj let jih nisem videl igrati. So velika uganka, kapetan in pomočnik jih bosta preverila na treningih in nam sporočila, kako in kaj. Sezono sem sam dobro začel, tudi na treningih delam dobro. Danes sem prvič treniral v mariborski dvorani, prišel sem iz Francije, kjer je bila podlaga še malo hitrejša. Dobro se počutim, a še kakšen trening bo prišel prav, da se navadim," je povedal Blaž Kavčič.

Balleret 760. na lestvici ATP

Kapetan monaške ekipe Guillaume Couillard je v ekipo postavil Benjamina Ballereta (760. na ATP), Lucasa Catarino (885.), Romaina Arneoda in Tomasa Ogerja. "Igrišče je dobro, tukaj se v redu počutimo. Slovenci so favoriti, to je razvidno tudi z jakostne lestvice, posebej Blaž in Grega sta zelo visoko. Doma vse tekme igramo na trdi podlagi, zato smo tudi na ta dvoboj dobro pripravljeni," so na novinarski konferenci dejali predstavniki monaške teniške ekipe.

Žreb parov v četrtek

V četrtek sledi v mariborski mestni hiši - rotovžu žreb parov, v petek bosta na programu tekmi posameznikov, v soboto igra dvojic ter v nedeljo še preostala dvoboja posameznikov. Vstop v dvorano ŽTK je prost, vsi tekmovalni dnevi se bodo začeli ob 15. uri.

A. V.