Spočiti Đoković komaj čaka na nove izzive

V Dohi se bo pripravljal na grand slam v Melbournu

27. december 2017 ob 19:04

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Novak Đoković se bo po šestmesečnem odmoru zaradi poškodbe komolca vrnil v petek na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju. 223 tednov je bil prvi igralec sveta, zdaj pa je na 12. mestu lestvice ATP.

30-letni Srb je letos doživel najslabše leto v bogati karieri. Januarja je začel s senzacionalnim porazom v drugem krogu Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu proti Denisu Istominu, nato pa nikakor ni našel prav forme. Zadnjič je igral 12. julija, ko je predal četrtfinalni obračun v Wimbledonu proti Tomašu Berdychu. Dobil je 32 dvobojev, izgubil pa je osemkrat.

"Nikoli nisem imel tako resne poškodbe, najdlje v karieri sem bil odsoten z igrišč. Prvič sem izpustil turnir za grand slam, bilo je zelo težko. Vsekakor je bila to lekcija. Nisem mogel normalno udariti žoge, nekdo zgoraj mi je sporočil, da potrebujem odmor," je poudaril "Nole", ki bo prihodnji teden zaigral na turnirju ATP v Dohi, kjer je 7. januarja v finalu premagal Andyja Murrayja s 6:3, 5:7 in 6:4.

"Komaj čakam na prvi turnir. Velika sprememba v življenju je bila, ko štiri mesece in pol nisem držal loparja v roki. To se mi prej nikoli ni zgodilo, dobro sem izkoristil čas. Postal sem zelo potrpežljiv, to mi je prej zelo manjkalo. Naša služba traja od 1. januarja do 20. novembra in je zelo naporna. Ves čas iščemo najhitrejše rešitve. Nimamo časa, da se popolnoma umirimo. Našel sem se v življenju, posvetil sem se družini," je še dodal.

Đoković je osvojil 12 turnirjev za grand slam, polovico od teh prav v Melbournu. Prvič je uvodni grand slam sezone dobil že leta 2008 in Rod Laver Arena je postala njegova druga dnevna soba. 15. januarja se začenja prvi veliki preizkus za tenisače v novi sezoni.

