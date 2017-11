Ta teden začetek teniške revolucije

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je po Rogerju Federerju in Jimmyju Connorsu postal tretji igralec v zgodovini, ki je med najboljšo peterico preživel 600 tednov. Foto: Reuters Sorodne novice Sock prek Krajinovića med najboljših 10 in do vozovnice za London Dodaj v

6. november 2017 ob 09:58

Milano - MMC RTV SLO

Svetovna teniška lestvica je pred zaključnim turnirjem sezone v Londonu doživela korenite spremembe. Novaka Đokovića po več kot desetih letih ni več med deseterico, prav tako je krepko nazadoval junak prejšnje sezone Andy Murray.

Pred natanko enim letom je vodil Murray pred Đokovićem, Rafael Nadal je bil osmi, Roger Federer pa 16. Po prevladi Španca in Švicarja ter poškodbah Đokovića in Murrayja na lestvici ATP zdaj vodi Nadal, Federer je drugi, Đoković 12. in Murray šele 16. Od leta 2005 je v deseterici zdržal le Nadal.

Najvišje v karieri je na tretjem mestu Alexander Zverev, prav tako na četrtem Dominic Thiem. Peto mesto je zadržal Marin Čilić, na šesto pa se je zavihtel Grigor Dimitrov. Po zmagi v Parizu je z 22. mesta na 9. napredoval Jack Sock.

Zaključni turnir najboljše osmerice se bo začel v nedeljo v Londonu. Za prestižni naslov se bodo borili Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Čilić, Grigor Dimitrov, David Goffin in Jack Sock. Žreb skupin bo v sredo.

Ta teden je v Milanu na sporedu turnir t. i. naslednje generacije, na katerem bodo nastopili najboljši mladi tenisači do 21 let. V skupini A bodo igrali Rus Andrej Rubljov, Kanadčan Denis Šapovalov, Hjeon Čung iz Južne Koreje in italijanski povabljenec Gianluigi Quinzi. V skupini se bodo merili Rus Karen Hačanov, Hrvat Borna Čorić, Američan Jared Donaldson in še en Rus Danil Medvedev.

Igrali bodo po spremenjenih pravilih. Zmagal bo igralec, ki bo prvi osvojil tri skrajšane nize na štiri igre. Pri izidu 3:3 v posamičnem nizu bodo igrali podaljšano igro. Če bo izid v posamični igri 40:40, bo odločala naslednja točka. Pri servisu ne bo ponovitve, če se žoga dotakne mreže. Gledalci se bodo lahko med točkami sprehajali po tribunah. Sodnikov ne bo. Vse bo vodeno računalniško oziroma s tako imenovanim sokoljim očesom.

Lestvica ATP: 1. (1) R. NADAL ŠPA 10.645 2. (2) R. FEDERER ŠVI 9.005 3. (4) A. ZVEREV NEM 4.410 4. (6) D. THIEM AVT 3.815 5. (5) M. ČILIĆ HRV 3.805 6. (8) G. DIMITROV BLG 3.650 7. (9) S. WAWRINKA ŠVI 3.150 8. (10) D. GOFFIN BEL 2.975 9. (22) J. SOCK ZDA 2.765 10. (11) P. CARRENO BUS. ŠPA 2.615 11. (17) J.-M. DEL POTRO ARG 2.595 12. (7) N. ĐOKOVIĆ SRB 2.585 13. (13) S. QUERREY ZDA 2.535 14. (16) K. ANDERSON JAR 2.480 15. (15) J.-W. TSONGA FRA 2.320 ... 98. (99) B. KAVČIČ SLO 573 215. (218) B. ROLA SLO 243 571. (544) G. ŽEMLJA SLO 51

R. K.