Teniška revolucija je bržkone le še vprašanje časa

Cilj povečati zanimanje in narediti produkt prijaznejši do televizije

17. maj 2017 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

O posodobitvi teniške igre se govori že več let, prve konkretnejše spremembe pa bodo preizkusili že konec leta na finalnem turnirju igralcev do 21 let v Milanu.

Vodstvo ATP-ja bo poskušalo s spremembami pravil pospešiti teniško igro in jo narediti televizijsko bolj privlačno. Z modifikacijo štetja točk in omejitvijo časa naj bi ustvarili produkt, ki bi bil privlačnejši za mlajše gledalce, hkrati pa bi zadržali zdajšnje ljubitelje tenisa.

Poglejmo podrobneje, kaj bodo novembra preizkušali v Milanu.

1. V posameznem nizu bodo skrajšali število iger na štiri. Pri izidu 3:3 se bo igrala podaljšana igra. Igralo se bo na tri dobljene nize. V posamezni igri ne bodo več igrali na prednost oziroma dve točki razlike. Ideja ATP-ja je, da s skrajšanjem niza skušajo povečati dramatičnost, ob tem pa ohranjajo enako število iger, potrebnih za zmago (12).

2. Skrajšanje časa za ogrevanje. Igralca bosta imela natanko pet minut časa, potem ko na igrišče stopi drugi tenisač.

3. Uvedba ure. Igralca bosta imela natanko 25 sekund časa med dvema točkama. Pravilo velja že zdaj, a ga sodniki mnogokrat ne upoštevajo. Z uro, ki bo vidna tudi gledalcem, bodo merili tudi premore med igrami in zdravniške odmore.

4. Pri servisu bo dovoljen dotik mreže. Po zdajšnjih pravilih morajo servis ob dotiku mreže ponavljati. Z novim pravilom bodo skušali povečati nepredvidljivost.

5. Igralci bodo lahko med dvobojem zahtevali le en zdravniški odmor.

6. Igralec se bo med dvobojem lahko pogovarjal s trenerjem, ki pa ne bo smel stopiti na igrišče. Kdaj se bosta lahko pogovarjala, bo določeno pozneje. S tem naj bi televizijskemu prenosu dali dodatno vrednost.

7. Gledalci se bodo med točkami lahko gibali po tribuni, razen za osnovnima črtama. S prostim gibanjem gledalcev bodo skušali ustvariti bolj sproščeno ozračje in odpraviti prepoved vstopa na tribune med igrami.

ATP se je za preizkus novih pravil odločila po anketiranju na 13 različnih trgih. Preizkus bo potekal novembra na turnirju v Milanu, ki ga bodo prav tako izvedli prvič. Na njem bo nastopilo najboljših osem igralcev do 21 let. Sedem jih bo določila lestvica ATP, eden pa bo dobil posebno povabilo.

"Veseli smo, da bomo hkrati z novim turnirjem predstavili tudi druge novosti. Področje športa in zabave se hitro spreminja, prav tako navijači, ki spremljajo tenis. Turnir ni namenjen le predstavitvi nove generacije tenisačev, ampak tudi novi generaciji navijačev. Turnir smo ustvarili prav zato, da preizkusimo novitete. Zavedamo se tradicije v našem športu, zato bomo temeljito premislili, ali in kdaj bomo spremembe uvedli na turnirje najvišjega ranga," je povedal izvršni direktor ATP-ja Chris Kermode.

R. K.