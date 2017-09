Thiem po kratkem zastoju hitro našel formo

Na igrišču tudi Nadal in Federer

2. september 2017 ob 20:06

New York - MMC RTV SLO

Dominic Thiem je slabo začel dvoboj 3. kroga teniškega turnirja v New Yorku, a je kmalu našel prestavo više in ugnal Adriana Mannarina s 7:5, 6:3 in 6:4.

Francozu je že v prvi igri uspel brejk, prednost je držal vse do 5:4, a mu nato na svoj servis ni uspelo potrditi niza. Avstrijec je nato dvignil raven igre in preostanek dvoboja dobil 15 iger, Mannarino pa le sedem.

Še bolj suveren je bil Aleksander Dolgopolov, ki je Viktorju Troickemu oddal vsega pet iger.

V sobotnem sporedu bosta zaigrala tudi prva zvezdnika Roger Federer in Rafael Nadal.

3. krog, moški, zgornja polovica tabele:

NADAL (ŠPA/1) - MAYER (ARG)



DOLGOPOLOV (UKR) - TROICKI (SRB)

6:1, 6:0, 6:4

GOFFIN (BEL/9) - MONFILS (FRA/18)



DŽUMHUR (BiH) - RUBLEV (RUS)



FEDERER (ŠVI/3) - LOPEZ (ŠPA/31)



KOHLSCHREIBER (NEM/33) - MILLMAN (AVS)

7:5, 6:2, 6:4

BAUTISTA AGUT/ŠPA/11 - DEL POTRO/ARG/24



THIEM (AVT/6) - MANNARINO (FRA/30)

7:5, 6:3, 6:4

Ženske:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - ŽANG (KIT/27)

3:6, 7:5, 6:4

BRADY (ZDA) - NICULESCU (ROM)



RADWANSKA POL/10 - VANDEWEGHE (ZDA/20)



ŠAFAROVA (ČEŠ) - NARA (JAP)

6:3, 6:2

SVITOLINA (UKR/4) - ROGERS (ZDA)



KEYS (ZDA/15) - VESNINA (RUS/17)



OSTAPENKO (LAT/12) - KASATKINA (RUS)



KANEPI (EST) - OSAKA (JAP)

