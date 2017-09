Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andy Murray je lani v Pekingu in Šanghaju zmagal. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi Murray najverjetneje končal sezono

Zaenkrat odpovedal Peking in Šanghaj

6. september 2017 ob 13:38

London - MMC RTV SLO

Do pred nekaj tednov prvi teniški igralec sveta Škot Andy Murray je najbrž že končal sezono. Kot je zapisal na družabnih omrežjih, zaradi težav ne bo mogel igrati na turnirjih v Pekingu in Šanghaju, najbrž pa tudi ne na preostalih tekmovanjih do konca leta.

"Kolk me muči nekaj zadnjih mesecev, tako da nisem zmožen igrati. Po posvetu s specialisti prejšnji teden sem ugotovil, da je počitek edina prava rešitev, ki mi bo omogočila uspešno nadaljevanje kariere," je dejal Murray, ki ni zadovoljen s svojo sezono, a ne obupuje, prepričan je, da se bo v naslednji spet boril za lovorike.

"Zaradi različnih razlogov je bila to sezona, na katero bom čim prej moral pozabiti.

V njej sem doživel veliko frustracij, a po počitku in rehabilitaciji bom spet prišel na najvišjo raven in bom spet sposoben osvajati turnirje za grand slam," je prepričan olimpijski prvak, ki je nazadnje igral na turnirju v Wimbledonu, na katerem je izpadel v četrtfinalu.

Že pred tem so sezono zaradi poškodb zaključili Novak Đoković, Stan Wawrinka in Kei Nišikori.

Robi Kaurin