kapetan Yannick Noah se veseli zmage Adriana Mannarina. Foto: Reuters Borna Čorić je blestel v Osijeku. Foto: Reuters Alexander Zverev je bil junak v Patrick Rafter Areni v Brisbanu. Foto: Reuters

V četrtfinalu Davisovega pokala še Francija, Belgija, Hrvaška in Španija

Alexander Zverev odpravil Kyrgiosa v Brisbanu

4. februar 2018 ob 20:05

Albertville,Brisbane - MMC RTV SLO, STA

Lanski finalistki Davisovega pokala Francija in Belgija sta si zagotovili napredovanje med osem najboljših teniških ekip na svetu. V nedeljo sta si četrtfinalne nastope v svetovni skupini zagotovili še Španija in Hrvaška ob Italiji, Nemčiji, Kazahstanu in ZDA.

Branilki naslova Franciji je zmago s 3:1 nad Nizozemsko v Albertvillu v prvem nedeljskem dvoboju priigral prvi igralec domačih Adrian Mannarino, ki je s 4:6, 7:6, 7:5, 6:7 in 7:5 premagal prvi lopar Nizozemske Robina Haaseja.

S tem se je 25. igralec sveta odkupil za petkov presenetljiv poraz proti 369. igralcu na svetovni lestvici Thiemu de Bakkerju. Za Francijo so točke osvojili še Richard Gasquet proti Haaseju ter par Pierre-Hugues Herbert in Nicolas Mahut proti Haaseju in Jean-Julien Rojerju.

Fognini znova besen na sodnika

Francozi bodo v četrtfinalu igrali v gosteh proti Italiji, ki je v gosteh premagala gostiteljico Japonsko s 3:1. Italiji je zmago po štirih urah igre proti Juičiju Sugiti s 3:6, 6:1, 3:6, 7:6 (6) in 7:5 prigaral Fabio Fognini. Tudi ostala posamična dvoboja so se odločala v petem nizu, v 19 urah igre med obema reprezentancama pa ni manjkalo niti Fogninijevih že tradicionalnih izpadov.

V četrtem nizu današnjega dvoboja proti Sugiti se je 30-letni Italijan zaradi nestrinjanja z eno od odločitev linijskih sodnikov - ta se je po preverjanju s sokoljim očesom sicer izkazala za pravilno - spravil na glavnega sodnika. Izpad je trajal celih pet minut, vmes je Italijan večkrat z loparjem udaril po stebričku mreže in kasneje še ob tla.

Srbi brez Šokovića nemočni

Belgija je s 3:1 premagala Madžarsko, ki je edino točko lanski finalistki odščipnili v igri dvojic. V prvem nedeljskem dvoboju v Liegu je David Goffin premagal Martina Fucsovicsa v štirih nizih 7:5, 6:4, 3:6 in 6:2 in tako lanski finalistki v četrtfinalu zagotovil srečanje v gosteh z ZDA, ki je slavila proti Srbiji že po sobotni igri dvojic v gosteh.

Čorić nadigral Shapovalova

Tudi Kazahstanci so si napredovanje proti oslabljenimi Švicarji, ki so igrali brez Rogerja Federerja in Stana Wawrinke, zagotovili že v soboto. V četrtfinalu se bodo srečali s Hrvati, ki so v Osijeku danes na krilih Borne Ćorića premagali Kanado s 3:1.

V srečanju prvih loparjev obeh reprezentanc je Ćorić, ki je trenutno 47. na svetovni lestvici, v treh nizih v vseh pogledih nadigral eno mesto nižje uvrščenega Denisa Shapalova in tako slavil s 6:4, 6:4 in 6:4. Shapalov je v soboto gostom priboril edino točko z zmago nad neizkušenim Viktorjem Galovićem.

Norrie ni zmogel še druge senzacije

V zadnjem četrtfinalu bodo igrali še Nemčija in Španija. Slednja je s 3:1 premagala Veliko Britanijo, ki je na pesku v Marbelli nudila veliko večji odpor od pričakovanega. Že v petek so tako Britanci s presenetljivo zmago Camerona Norrieja proti Robertu Bautisti Agutu domačinom vzeli točko. Španci so nato brez težav dobili dvoboj dvojic, napredovanje pa jim je danes zagotovil Albert Ramos Vinolas z zmago nad Norrijem v štirih nizih 7:6, 2:6, 7:6 in 6:2.

Zverev odpravil Kyrgiosa

Prvi nemški igralec Alexander Zverev je v Brisbanu dobil dvoboj proti Nicku Kyrgiosu s 6:2, 7:6 in 6:2. Aduta gostitečjev je motila poškodba komolca.

Svetovna skupina, 1. krog



Albertville (trda podlaga):

FRANCIJA - NIZOZEMSKA 3:1

Mannarino - De Bakker 6:7, 3:6, 3:6

Gasquet - Haase 6:4, 7:6, 3:6, 7:5

Herbert/Mahut - Haase/Rojer 7:6, 6:3, 6:7, 7:6

Mannarino - Haase 4:6, 7:6, 7:5, 6:7, 7:5

Morioka (trda podlaga):

JAPONSKA - ITALIJA 1:3

Daniel- Fognini 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 2:6

Sugita - Seppi 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 7:6

McLachlan/Učijama - Bolelli/Lorenzi 5:7, 7:6, 6:7, 5:7

Sugita - Fognini 6:3, 1:6, 6:3, 6:7, 5:7

Marbella (pesek):

ŠPANIJA - VELIKA BRITANIJA 3:1

Ramos Vinolas - Broady 6:3, 6:4, 7:6

Bautista Agut - Norrie 6:4, 6:3, 3:6, 2:6, 2:6

Carreno Busta/F. Lopez - Inglot/J. Murray 6:4, 6:4, 7:6

Ramos - Norrie 7:6, 2:6, 7:6, 6:2

Brisbane (trda podlaga):

AVSTRALIJA - NEMČIJA 1:3

De Minaur - A. Zverev 5:7, 6:4, 6:4, 3:6, 6:7

Kyrgios - Struff 6:4, 6:4, 6:4

Ebden/Peers - Struff/Pütz 4:6, 7:6, 2:6, 7:6, 4:6

Kyrgios - A. Zverev 2:6, 6:7, 2:6

Astana (trda podlaga):

KAZAHSTAN - ŠVICA 4:1

Popko - Laaksonen 6:2, 7:6, 3:6, 7:5

Kukuškin - Bodmer 3:6, 6:3, 6:2, 6:3

Habibulin/Nedovjesov - Hüsler/Margaroli 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3

Časanov - Hüsler 3:6, 1:6

Popko - Bodmer 7:6, 1:6, 10:6

Osijek (pesek - dvorana):

HRVAŠKA - KANADA 3:1

Čorić - Pospisil 3:6, 6:2, 6:3, 6:2

Galović - Shapovalov 4:6, 4:6, 4:6

Dodig/Čilić - Nestor/Pospisil 2:6, 3:6, 6:4, 7:5, 6:2

Čorić - Shapovalov 6:4, 6:4, 6:4

Niš (pesek - dvorana):

SRBIJA - ZDA 1:3

Đere - Querrey 7:6, 2:6, 5:7, 4:6

Lajović - Isner 4:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:7

Milojević/Zekić - Harrison/Johnson 7:6, 2:6, 5:7, 4:6

Krstin - Johnson 6:1, 7:5

Liege (trda podlaga):

BELGIJA - MADŽARSKA 3:2

Bemelmans - Fucsovics 6:4, 4:6, 7:6, 6:3

Goffin - Balazs 6:4, 6:4, 6:0

Bemelmans/De Loore - Balazs/Fucsovics 3:6, 4:6, 7:6, 6:4,5:7

Goffin - Fucsovics 7:5, 6:4, 3:6, 6:2

Cagnina - Piros 3:6, 6:7

A. G.