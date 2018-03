Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dvoboj Venus (levo) in Serena Williams je ponoči požel največ pozornosti teniške javnosti. Foto: Reuters Le srečna sem lahko, da sem v tem trenutku bolje pripravljena od Serene. Odlično se je vrnila v dvoboj. Imela sem priložnosti, da zaključim dvoboj, ki pa ga kar ni in ni bilo konec. Venus Williams Serena Williams je 1. septembra lani povila deklico, ki sta ji z možem Alexisom Ohanianom dala ime Alexis Olympia. Po porodu je imela precejšnje zdravstvene težave in poporodne zaplete, ki bi bili lahko tudi usodni, saj so se ji v pljučih naredili krvni strdki. Foto: Reuters Venus vsekakor dobro poznam, a danes je igrala precej bolje, kot po navadi. Dobro je servirala, enostavno je bila odlična v vseh elementih igre. Serena Williams Rusinja Darja Kasatkina je nekoliko presenetljivo izločila gostiteljico Sloane Stephens. Foto: Reuters Američan Taylor Fritz je v treh nizih strl odpor Španca Fernanda Verdasca. Foto: Reuters Dodaj v

Venus v Indian Wellsu dobila dvoboj sester Williams

29. obračun sester Williams

13. marec 2018 ob 09:38

Indian Wells - MMC RTV SLO, STA

V 3. krogu teniškega turnirja v Indian Wellsu sta se za mesto v osmini finala 'udarili' sestri Williams. Venus je Sereno premagala v dveh nizih, bilo je 6:3 in 6:4.

Vrnitev nekdanje številke ena ženskega tenisa Američanke Serene Williams v teniško karavano po 14-mesečni odsotnosti z igrišč po porodu prvorojenke se je tako končala v 3. krogu domačega teniškega turnirja WTA v Indian Wellsu.

Williamsovo je izločila njena starejša sestra Venus Williams v dvoboju, ki je bil onstran velike luže izjemno odmeven.

Prvi medsebojni dvoboj po Melbournu

36-letna ameriška zvezdnica je nastopila na svojem prvem turnirju, potem ko je, medtem ko je bila že noseča, lani januarja osvojila Odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. To je bil prvi dvoboj zvezdniških sester po finalu lanskega prvenstva v Melbournu, na katerem je bila Serena boljša od 37-letne Venus, zmagovalke sedmih turnirjev za grand slam.

Venus v osmini finala proti Sevastovi

Williamsova je v svoji karieri osvojila kar 23 turnirjev za grand slam v posamični konkurenci in 72 turnirjev WTA, a je tokrat morala prepustiti zmago starejši Venus, ki je slavila v dveh nizih s 6:3 in 6:4. Venus Williams se bo v osmini finala pomerila z Latvijko Anastasijo Sevastovo, ki je izločila Nemko Julio Görges.

To je bil že 29. medsebojni dvoboj sester Williams, dvanajst od teh je dobila Venus. Kar 20 let je moralo preteči, da sta se zvezdniški sestri pomerili že v tako zgodnjih fazah katerega od turnirjev. V drugem krogu sta se udarili povsem na začetku, leta 1998 na Odprtem prvenstvu Avstralije, kar je bil njun sploh prvi obračun na velikih turnirjih in po 20 letih je bila znova boljša Venus, ki je takrat prav tako slavila v dveh nizih s 7:6 (4), 6:1.

Federer v lovu na šesto zmago

Indian Wells je postregel s kar nekaj presenečenji. V moški konkurenci na mastersu ATP serije 1000 je že v drugem krogu izpadel nekdanji prvi lopar sveta, Srb Novak Đoković. Zato pa ni imel nikakršnih težav 36-letni Švicar Roger Federer, ki je po zmagi na OP Avstralije znova številka ena moškega tenisa. Federer se je prebil v osmino finala turnirja, na katerem lovi še šesto zmago, potem ko je v tretjem krogu prikazal impresivno predstavo, saj je v dveh nizih Srbu Filipu Krajinoviću prepustil zgolj tri igre.

Wozniackijeva za četrtfinale s Kasatkino

V osmino finala se je prebila tudi Danka Caroline Wozniacki, zmagovalka OP-ja Avstralije, ki je žilavi Belorusinji Aliaksandri Sasnovič morala oddati en niz. Za četrtfinale se bo udarila z 20-letno Rusinjo Darjo Kasatkino, ki je presenetljivo gladko izločila štiri leta starejšo domačo šampionko Sloane Stephens, zmagovalko lanskega OP-ja ZDA, s 6:4 in 6:3.

Indian Wells (M), 3. krog, zgornji del tabele

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/1) - KRAJINOVIĆ (SRB/25)

6:2, 6:1

CHARDY (FRA) - MANNARINO (FRA/20)

7:5, 4:6, 6:1

CHUNG (J. KOR/23) - BERDYCH (ČEŠ/12)

6:4, 6:4

CUEVAS (URU/30) - THIEM (AVT/5)

3:6, 6:4, 4:2, b.b.

FRITZ (ZDA) - VERDASCO (ŠPA)

4:6, 6:2, 7:6

ČORIĆ (HRV) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/13)

6:1, 6:3

CARRENO BUSTA (ŠPA/11) - MEDVEDEV (RUS)

6:1, 7:5

ANDERSON (JAR/7) - KICKER (ARG)

7:6, 7:6

Indian Wells (Ž), 3. krog, spodnji del tabele

(8.648.508 am. dolarjev, trda podlaga)



V. WILLIAMS (ZDA/8) - S. WILLIAMS (ZDA)

6:3, 6:4

SEVASTOVA (LAT/21) - GÖRGES (NEM/12)

6:3, 6:3

COLLINS (ZDA) - ŽUK (RUS)

6:4, 6:4

SUAREZ N. (ŠPA/27) - SVITOLINA (UKR/4)

7:5, 6:3

GARCIA (FRA/7) - GAVRILOVA (AVS/26)

7:5, 6:4

KERBER (NEM/10) - VESNINA (RUS/24)

7:5, 6:2

KASATKINA (RUS/20) - STEPHENS (ZDA/13)

6:4, 6:3

WOZNIACKI (DAN/2) - SASNOVIČ (BLR)

6:4, 2:6, 6:3

