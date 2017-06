Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Grega Žemlja se je leta 2013 prebil v tretji krog Wimbledona, ko je izločil Grigorja Dimitrova. Foto: EPA Blaž Kavčič letos ne bo igral v Wimbledonu, v katerem se mu je le leta 2015 uspelo prebiti v 2. krog. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žemlja uspešno začel kvalifikacije za Wimbledon

Kavčič predal v drugem nizu

26. junij 2017 ob 18:46

London - MMC RTV SLO

Grega Žemlja je v 1. krogu kvalifikacij za Wimbledon premagal Belorusa Iljo Ivaško s 7:6, 3:6 in 6:4. Blaž Kavčič je izpadel po predaji v drugem nizu.



30-letni Žemlja se je moral za zmago pošteno potruditi, saj je obračun na igrišču številka 13 na teniškem kompleksu v Roehamptonu trajal dve uri in 12 minut.



Ivaška je odlično začel in povedel s 3:1. Žemlja je nato z brejkom v osmi igri izenačil na 4:4. V podaljšani igri je rešil dve zaključni žogi Belorusa in nanizal tri točke zapored za 10:8. V drugem nizu je Ivaška v četrti igri odvzel servis Žemlji in prednost zadržal do konca.

V 2. krogu se bo srečal z Gabašvilijem

V odločilnem nizu je bil Belorus v zelo dobrem položaju, saj je vodil s 3:2 po brejku v peti igri. V odločilnih trenutkih je Žemlja prikazal najboljšo igro in v deseti igri unovčil drugo zaključno žogo. V torek ga v drugem krogu čaka Rus Teymuraz Gabašvili.

Kavčič osvojil le eno igro

Riccardo Bellotti je vodil že s 6:1 in 3:0, ko je Kavčič dvoboj predal. Dvoboj na igrišču številka 16 v Roehamptonu je trajal le 47 minut. Italijan je začel sijajno in dobil uvodnih pet iger. Kavčič je začetni udarec zadržal le v šesti igri. Tudi v drugem nizu je najboljši slovenski igralec (108. mesto na lestvici ATP) izgubil servis v prvi in tretji igri. Bellotti, 227. igralec na svetu, je dobil prvo točko četrte igre, nato pa se je Kavčič predal.

Žreb za glavni del turnirja na Church Roadu bo v petek.

Wimbledon, kvalifikacije, 1. krog (M):

ŽEMLJA (SLO) - IVAŠKA (BLR)

7:6 (8), 3:6, 6:4

BELLOTTI (ITA) - KAVČIČ (SLO/7)

6:1, 3:0, b.b.

2. krog, torek:

ŽEMLJA (SLO) - GABAŠVILI (RUS)



1. krog (Ž), torek:

JAKUPOVIĆ (SLO/18) - KUZMOVA (SLK)



ZIDANŠEK (SLO) - KUDRJAVCEVA (RUS)



HERCOG (SLO) - TOWNSEND (ZDA/9)



A. G.