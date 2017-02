Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rok Marguč je na svetovnih prvenstvih osvojil že pet medalj. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Agonija deskarjev: Ni denarja, ni tekem

Bliža se svetovno prventvo v ZDA

25. februar 2017 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Moskvi bi morala biti danes tekma svetovnega pokala deskarjev, a paralelnega slaloma ne bo, saj so ga prireditelji odpovedali. Razlog pa ni slabo vreme, ampak pomanjkanje denarja.

Organizatorji so bili prisiljeni zaradi pomanjkanja sredstev tekmo preseliti iz Kazana v Moskvo, vendar so jo morali tudi tu odpovedati. Kot kaže, tekme ne bodo nadomestili, že tako majhno število preizkušenj pa bo zdaj še manjše. Če bi slučajno odpadel še zadnji slalom, ki bo na sporedu po svetovnem prvenstvu v Sierri Nevadi, za to disciplino niti ne bi mogli podeliti globusa, saj pravila velevajo, da morajo biti v posamezni disciplini vsaj tri tekme.

"Za odpoved smo izvedeli takoj po prihodu iz Južne Koreje. Seveda nismo bili najbolj zadovoljni, po premisleku pa sem ugotovil, da zame to niti ni slabo. Po slabših nastopih mi prav pride nekaj treninga, čas, ki bi ga porabil za potovanje v Rusijo, sem bolj koristno izkoristil. Treniral sem na Rogli in moram reči, da je bil trening odličen," se zaradi odpovedi tekmi v Moskvi ni obremenjeval slovenski specialist za svetovna prvenstva Rok Marguč.

In svetovno prvenstvo se hitro bliža, pred njim tekmovalce čaka le še paralelni veleslalom v Bolgariji, nato pa bodo 8. marca odpotovali v Sierro Nevado, kjer bodo nekaj dni trenirali, 14. marca pa jih čaka prva tekma. Marguč za sabo nima najboljše sezone, a je v preteklosti že dokazal, da to na tekmo svetovnega prvenstva ne vpliva, doslej je namreč na SP-ju osvojil že pet kolajn.

R. K.