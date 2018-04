Bertoncelj: Cilj je, da smo v samem svetovnem vrhu

Na čelu skakalcev zamenjal Gorana Janusa

5. april 2018 ob 12:22,

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvič, odkar je postal selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih, se je javnosti predstavil Gorazd Bertoncelj.

Bertoncelj je po koncu letošnje sezone na krmilu zamenjal Gorana Janusa, ki je skakalce vodil zadnjih sedem let.

"Odpiramo novo poglavje v slovenskih smučarskih skokih. Zapuščina Gorana Janusa je bogata. Gorana izjemno cenim. S tekmovalci so dosegli takšne rezultate kot pred njimi nihče," je v uvodu povedal Bertoncelj.

"Pričakovanja vseh so visoka, zato sem sprejel izziv. Vodstvu zveze se zahvaljujem za zaupanje. Izziv je resnično velik in stopam v velike čevlje. Naloga ne bo lahka, a slovenski smučarski skoki imajo potencial, sposobnost in znanje, da nadaljujejmo tradicijo odličnih rezultatov. Naš cilj je, da smo v samem svetovnem vrhu in da smo ekipa, spoštovana na svetu. Cilj je, da smo na vsaki tekmi v glavnih vlogah za najvišja mesta. Verjamem, da nam bo uspelo, verjamem v tekmovalce in strokovne sodelavce. Verjamem, da se bomo skupaj veselili uspehov," je dejal Bertoncelj.

"Sezono začenjamo z novo energijo. V A-reprezentanci bodo tisti skakalci z največjimi sposobnostmi in najvišjimi cilji. V ekipi bodo strokovni sodelavci, ki imajo dovolj znanja in izkušenj ter bodo lojalni ekipi. Svoj segment bodo pokrivali tako, da bo čim manj prepuščeno naključju. Poudarek bo na razvoju medosebnih odnosov, spoštovanju in iskrenosti. Pri pripravi in razvoju skakalca bomo upoštevali načelo individualnosti. Od vseh bom zahteval maksimum," je povedal Bertoncelj.

"V tekmovalni sezoni so trenerjeve odločitve njegova avtonomnost in hkrati odgovornost," je še dodal Bertoncelj, ki ni imel prav nobenih pomislekov ob selektorski ponudbi. Sodelovanje z Janusom, ki bo dobil funkcijo znotraj zveze, a ta še ni znana, si predstavlja enostavno. "Jaz zaupam njemu, on zaupa meni. Bo nekakšna vez med smučarsko zvezo, vodstvom in repezentanco. Sodeloval bo v raznih akcijah, tako da nam bo v pomoč in nam ščitil hrbet," je še dodal Bertoncelj.

Seznam reprezentanc bo znan konec aprila in na začetku maja.

Bertoncelj je bil zadnjih sedem let trener mladinske reprezentance. Med njegovimi varovanci so Domen Prevc, Žiga Jelar, Tilen Bartol in Timi Zajc, to je skakalci, ki so se dokazali tudi v svetovnem pokalu.

R. K.