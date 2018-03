Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 26 glasov Ocenite to novico! Gorazd Bertoncelj je bil do zdaj trener mladinske reprezentance. Z mladinci je osvajal medalje na svetovnih prvenstvih, tudi dve zlati na ekipnih tekmah. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Novi trener skakalcev je Gorazd Bertoncelj

Janus bo prevzel vlogo športnega direktorja

27. marec 2018 ob 19:06,

zadnji poseg: 27. marec 2018 ob 19:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Novi glavni trener smučarjev skakalcev je Gorazd Bertoncelj, ki bo zamenjal Gorana Janusa, je za TV Slovenija potrdil Ljubo Jasnič, predsednik zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije.

Bertoncelj je bil zadnjih sedem let trener mladinske reprezentance. Med njegovimi varovanci so Domen Prevc, Tilen Bartol in Timi Zajc, skakalci, ki so se dokazali tudi v svetovnem pokalu.

Janus, ki je reprezentanco vodil osem let, pa bo prevzel funkcijo športnega direktorja. Janus je slovenske skakalce popeljal do največjih uspehov v zgodovini, a so v zadnjih dveh sezonah rezultati padli, tako da je po Jasničevem mnenju "potrebna osvežitev, saj je prišlo do zasičenosti".

V ožjem izboru Bertoncelj in Medved

Potem ko je Jasnič v nedeljo v Planici dokaj nespretno - prek medijev - napovedal zamenjavo Janusa, ki o njej predtem ni bil obveščen, sta se v ožjem izboru znašla Bertoncelj in Igor Medved, trener B-reprezentance. Na koncu so se pri SZS-ju odločili za Bertonclja, ki se je na letošnji novoletni turneji ob Janusu že seznanjal z delom trenerja v svetovnem pokalu.

Bertonclja bo na čelu mladinske reprezentance zamenjal Jani Grilc.

