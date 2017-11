Biatlon: svetovni pokal, posamično (Ž)

15-kilometrska preizkušnja

29. november 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 29. november 2017 ob 17:08

Östersund - MMC RTV SLO

V Östersundu so zbrani najboljši biatlonci in biatlonke. Danes so v akciji biatlonke, ki se preizkušajo na najdaljši, 15-kilometrski preizkušnji. Prenos lahko spremljate na 2. programu TV Slovenija in MMC-ju.

Potem ko so biatlonke in biatlonci z nastopi v mešanih štafetah občutili tekmovalno vzdušje, se zdaj borijo za točke v posamičnih nastopih.

Najprej bodo nastopile tekmovalke na najdaljši, 15-kilometrski preizkušnji. Prednost imajo boljše strelke, saj zgrešen strel prinaša kazen minutnega pribitka.

Za čim boljšo uvrstitev se bori 103 tekmovalk, med njimi sta dve Slovenki: Anja Eržen in Urška Poje.

D. S.