Bo Luitz ob krstno zmago? Kršil naj bi dopinška pravila.

FIS že preiskuje primer

7. december 2018 ob 17:33

Val d'Isere - MMC RTV SLO, STA

Presenetljivi zmagovalec uvodnega veleslaloma sezone v Beaver Creeku se brani obtožb kršenja dopinških pravil. V primeru, da ga spoznajo za krivega, mu bodo odvzeli krstno zmago.

Nemec je prejšnji teden v svojem drugem nastopu po poškodbi kolenskih vezi presenetil vso konkurenco in slavil prvo zmago v svetovnem pokalu. Luitz naj bi med obema vožnjama omenjene tekme vdihaval kisik, kar je leta 2016 FIS prepovedal, tako dejanje ocenjuje kot kršenje dopinških pravil. Luitzovo vdihovanje kisika so razkrili italijanski in švicarski novinarji, dokaz za to naj bi bila posneta fotografija.

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je odprla preiskavo domnevnega dopinškega prekrška.