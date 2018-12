Stefan Luitz je v svojem drugem nastopu po poškodbi kolenskih vezi presenetil vso konkurenco in slavil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: EPA Žan Kranjec je odlično začel veleslalom v Beaver Creeku, pri prvem merjenju je imel drugi čas, tudi deveti izid v cilju je obetal kar veliko, toda v finalu mu nič ni uspevalo. Končal je na 26. mestu. Foto: Reuters VIDEO Nastopi Kranjca in zadnji... VIDEO Beaver Creek: Nastopa Kra... Dodaj v

Luitz spisal še večjo zgodbo kot Tumler

Žan Kranjec le 26.

2. december 2018 ob 17:27,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 21:43

Beaver Creek - MMC RTV SLO

Na uvodnem veleslalomu sezone je Stefan Luitz presenetil Marcela Hirscherja, Žan Kranjec pa je po povsem ponesrečenem smučanju v finalu osvojil le 26. mesto.

Kranjec je bil v dobrem položaju, da postane prvi slovenski veleslalomist z uvrstitvijo med deseterico v Beaver Creeku. Imel je 9. čas in vse možnosti, da se prebije med peterico. Na drugi progi, ki je bila že močno načeta, je že po nekaj zavijih v delu, kjer teren visi v levo, naredil večjo napako, ki mu je odnesla vsaj kakšno sekundo.

Tumler z 21. mesta na oder

Na vrhu presenečenje in konec Hirscherjevega niza zmag. Zmago, prvo v svetovnem pokalu, je namreč slavil Nemec Stefan Luitz. V lanski sezoni skoraj nepremagljivi Hirscher (le v Val d'Iseru ni zmagal) je bil z zaostankom 14 stotink drugi, na tretje mesto pa se je z 21. mesta prebil Švicar Thomas Tumler (+0,51). Henrik Kristoffersen je bil na 4. mestu za zmagovalni oder prepočasen za 16 stotink.

Luitz sanjsko finiširal

Luitz je večji del lanske sezone počival zaradi poškodbe, tako da je njegova izjemna vrnitev osupnila vse. Na prvi progi je imel 15 stotink prednosti pred Hirscherjem, toda še vedno je večina za favorita štela Hirsherja. Navsezadnje je Luitz tudi lani v Beaver Creeku vodil "ob polčasu", a bil na koncu tretji. Tokrat je nalogo izpeljal do konca. Pri zadnjem vmesnem času je sicer za Hirscherjem zaostajal 24 stotink, toda finiš je bil izjemen in na koncu se je semafor obarval zeleno.

V spodnjem delu pustil smuči teči

"Občutek, ko se je v cilju izpisala številka ena, je bil neverjeten. V zgodnjem delu sem naredil nekaj manjših napak, zato sem v spodnjem delu pustil smuči čim bolj teči. Lepo mi je uspelo. Tokrat je bila tudi sreča malce na moji strani," je povedal 26-letni Luitz, ki se je tako sanjsko vrnil po hudi poškodbi kolenskih vezi. Hirscher se je moral zadovoljiti z drugim mestom, se pa lahko pohvali, da je na veleslalomski tekmi že šestnajstič zapored stal na zmagovalnem odru.

Tumler z daleč najboljšim časom finala

Avstrijcu je na 3.000 metrih nadmorske višine 60. zmago v svetovnem pokalu odnesla napaka na strmini planinskega orla. Luitz je tako spisal še lepšo zgodbo kot Tumler, ki je štartal s številko 48. Na prvi progi je imel 29-letni Švicar 21. rezultat, na drugi pa je dodobra izkoristil lepo progo in slavil svoj največji uspeh kariere. Od Luitza in Hirsherja je bil v finalu hitrejši za več kot sekundo in pol. Štefan Hadalin (32. mesto) se ni uvrstil v finale, Miha Hrobat je odstopil.

Končni vrstni red: 1. S. LUITZ NEM 2:36,38 2. M. HIRSCHER AVT +0,14 3. T. TUMLER ŠVI 0,51 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,67 5. M. OLSSON ŠVE 0,84 6. L. MEILLARD ŠVI 0,90 7. M. FAIVRE FRA 0,91 8. R. TONETTI ITA 1,10 9. T. LIGETY ZDA 1,10 10. V. MUFFAT-JEANDET FRA 1,12 11. R. WINDINGSTAD NOR 1,27 12. L. K. HAUGEN NOR 1,30 13. G. CAVIEZEL ŠVI 1,55 14. A. PINTURAULT FRA 1,56 15. T. FORD ZDA 1,69 ... 26. Ž. KRANJEC SLO 2,65

Izidi prve proge: 1. S. LUITZ NEM 1:15,57 2. M. HIRSCHER AVT +0,15 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,17 4. L. MEILLARD ŠVI 0,57 5. M. MÖLGG ITA 0,59 6. M. OLSSON ŠVE 0,79 7. A. PINTURAULT FRA 0,83 8. V. MUFFAT-JEANDET FRA 0,87 9. Ž. KRANJEC SLO 1,09 10. R. TONETTI ITA 1,13 11. F. DOPFER NEM 1,32 12. M. FAIVRE FRA 1,38 13. T. LIGETY ZDA 1,45 14. G. CAVIEZEL ŠVI 1,48 15. L. NESTVOLD-HAUGEN NOR 1,59 32. Š. HADALIN SLO 2,55 Odstop: Feller, Hrobat ...

