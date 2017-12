Boe "ukradel" zmago Fourcadu; Fak deseti

Na zasledovanju še Klemen Bauer in Mitja Drinovec

2. december 2017 ob 16:30

Östersund - MMC RTV SLO

Norvežan Tarjei Boe je zmagovalec šprinterske tekme za svetovni pokal biatloncev v Östersundu, potem ko je Francoza Martina Fourcada premagal za sedem desetink sekunde.

Martin Fourcade, nesporni kralj biatlona v zadnjih sezonah, je v cilju s štartno številko 13 bržkone že slavil zmago, ko se je Boe, ki je štartal kot 94., še "mučil" na desetkilometrski preizkušnji. A 29-letni Boe, ki je tako kot Francoz zgrešil enkrat, je do konca z izjemnim tekom prišel do devet zmage v karieri. Boe se je v cilju zgrudil na tla od izmučenosti. Tretji je bil Nemec Eric Lesser (+3,7).

Za še en vrhunski izid je poskrbel Jakov Fak, ki je z enim zgrešenim strelom končal na desetem mestu in tako potrdil, da se po lanski izgubljeni sezoni vrača med najboljše. Klemen Bauer je bil 42., Mitja Drinovec 54. in Miha Dovžan 77. Na nedeljsko zasledovalno tekmo sta se poleg Faka uvrstila še Bauer in Drinovec.

BIATLON SVETOVNI POKAL ÖSTERSUND Šprint, 10 km (M): * 1. T. BOE NOR 22:40,6 (1) 2. M. FOURCADE FRA +0,7 (1) 3. E. LESSER NEM 3,7 (1) 4. E.-H. SVENDSEN NOR 13,3 (1) 5. S. SCHEMPP NEM 15,0 (1) 6. M. DOLDER ŠVI 16,0 (0) 7. F. LINDSTRÖM ŠVE 16,7 (0) 8. A. RASTORGUJEVS LAT 22,6 (1) 9. J. KÜHN NEM 23,4 (1) 10. J. FAK SLO 34,3 (1) ... 42. K. BAUER SLO 1:23,2 (3) 54. M. DRINOVEC SLO 1:44,2 (0) 77. M. DOVŽAN SLO 2:20,4 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

A. V.