Ema Klinec druga v Courchevelu

Do točk še tri Slovenke

10. avgust 2018 ob 21:16,

10. avgust 2018 ob 21:38

Courchevel - MMC RTV SLO, STA

Ema Klinec je na drugi tekmi poletne velike nagrade smučark skakalk v Courchevelu osvojila drugo mesto. Premagala jo je le Japonka Sara Takanaši. Tretja je bila še ena Japonka Juki Ito.

Poleg Klinčeve so do točk prišle še tri Slovenke. Na 13. mestu je tekmo končala Urša Bogataj, Nika Križnar mesto za njo (14.), Jerneja Brecl pa je bila 24.

Klinčeva postavila rekord naprave

Klinčeva je že na jutranjem treningu zablestela z neuradnim ženskim rekordom naprave pri 137 metrih. V prvi seriji je nato imela slabše razmere, a vseeno skočila 120,5 metra in zasedala četrto mesto. Vodila je Takanašijeva (120 m) pred Nemkama Juliane Seyfahrt (120,5 m) in Katharino Althaus (117,5 m).

Bogatajeva je s 111,0 m zasedala 15. mesto, Križnarjeva je bila s 107,5 m na 17. mestu, Jerneja Brecl pa s 96,0 m na 26.

V finalni seriji je Breclova s 108,5 m napredovala na 24. mesto, pridobile pa so tudi ostale Slovenke. Križnarjeva je s 120,0 m napredovala na 14. mesto, tik pred njo je končala Bogatajeva s 117,5 m v finalu, odličen skok pa je znova uspel Klinčevi, ki je v drugi seriji najdaljša s 131,5 m. Njenemu izzivu je v finalu z enako daljavo odgovorila le Takanašijeva.

"Na jutranjem treningu me je kar malce presenetilo, da sem skakala tako dobro. To je bil potem tudi izziv, da prenesem na tekmo. Kar moram še popraviti, je, da odstranim slabe občutke pred prvim skokom, ki jih imam iz preteklosti. Ko bo še tam noga 'zaigrala', tehnično gledano je bil skok sicer lep, a nogo sem čutila šele v drugem skoku in takrat je bilo lepo poleteti in tudi pristati," je tekmo ocenila današnja drugouvrščena.

Po dveh tekmah poletne sezone je z dvema zmagama in 200 točkami v vodstvu Takanašijeva, druga je Itova s 140, tretja pa Klinčeva s 120.

Sezona se bo s tretjo tekmo nadaljevala naslednji teden v češkem Frenštatu.

A. V.