Hirscher kot Stenmark in Maier, v nedeljo v lov na Vreni Schneider

17. marec 2018 ob 09:41

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 13:41

Marcel Hirscher nadaljuje zmagoviti pohod tudi v Åreju. Avstrijski alpski smučar je slavil zmago na zadnjem veleslalomu letošnje sezone, Žan Kranjec pa se je izkazal s petim mestom.

Na koncu je Hirscher, ki je imel po prvi vožnji pol sekunde naskoka pred konkurenco, za 23 stotink prehitel Henrika Kristoffersena, 26 stotink pa je zaostal Victor Muffat-Jeandet. Norvežan in Francoz sta v finalu zamenjala mesti, ki sta jih imela po polovici zadnjega veleslaloma te zime. Muffat-Jeandet je na zadnji prelomnici naredil napako, ki ga je stala drugega mesta, vendar je bil vseeno ob prihodu v cilj zelo zadovoljen. V prvi vožnji je na položnem delu Hirscher napravil napako in izgubil kar nekaj časa, tudi v finalu ni smučal optimalno, a je bil vseeno najhitrejši. Zmagal je 58. v karieri, od tega je 28 zmag veleslalomskih.

Že pred sklepnim delom svetovnega pokala na Švedskem, kjer bo naslednje svetovno prvenstvo, je Hirscher ubranil veliki kristalni globus in globusa v obeh tehničnih disciplinah. Veleslalomskega je osvojil petič in četrtič zapored. V skupnem seštevku discipline se mu je najbolj približal Kristoffersen, ki je drugi tudi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Tretje mesto je v veleslalomu zasedel Alexis Pinturault. Francoz je tokrat odstopil.

Enak vrstni red je bil na olimpijskem veleslalomu februarja v Pjongčangu, kjer je s četrtim mestom navdušil Kranjec. Trenutno najboljši slovenski smučar je sezono končal s petim mestom. V prvi vožnji je bil celo četrti, nato pa je zaostal za Švicarjem Loicom Meillardom. Veleslalomski seštevek je Kranjec, ki ima za sabo najboljšo sezono v karieri, končal na šestem mestu. Peto mesto je njegova druga najboljša uvrstitev v tej sezoni. Peti je bil tudi v Kranjski Gori in Adelbodnu, v Alta Badii pa je smučar iz Bukovice pri Vodicah prvič v karieri stopil na oder za zmagovalce, ko je zasedel tretje mesto.

Kranjec zadovoljen z zadnjo tekmo in s sezono

"Načeloma sem danes smučal dobro. Prva vožnja je bila dobra, mogoče s kakšnimi manjšimi napakami. Druga vožnja ni bila slaba, a glede na to, da je bil zelo lahek veleslalom in da je bila proga skrajšana, si moral odpeljati zares optimalno. Ne da sem kaj zaviral, a mogoče bi se dalo iti še bolj na limit. A na splošno gledano, je rezultat spet super. Zadovoljen sem, cela sezona je tekla zelo dobro. Je pa tako, da sem bil že tolikokrat zraven, da si želim priti na stopničke," je svoja zadnja nastopa ocenil Kranjec.

Glavni trener Klemen Bergant je o njegovi sezoni dodal: "Žan je že v osnovi boljši smučar kot lansko leto. Je močnejši, tudi glava je močnejša, smuča bolje, ima več izkušenj. Napreduje že tretjo sezono zaporedoma in to je sklep vsega tega. Zelo je pa pomembno to, da on ve, česa je sposoben, kako se lahko bori z vsemi temi fanti. Prejšnji teden je v Kranjski Gori prvič startal med sedem, če pa preštejemo kolikokrat je že bil med sedem v zadnjih dveh letih pa je teh številk kar nekaj. Težko bi rekel, da je na kakšen področju bolj napredoval kot na drugem, cel paket je boljši, kot je bil lani."

Hirscher v veleslalomu letos ni imel prave konkurence. Dobil je 11 od zadnjih 12 veleslalomov. To je bila že 13. zmaga v letošnji zimi, s čimer je izenačil rekord Šveda Ingemarja Stenmarka in Avstrijca Hermanna Maierja. Absolutna rekorderka je Vreni Schneider, ki je v eni sezoni dobila 14 tekem. Priložnost, da izenači dosežek legendarne Švicarke, bo imel Hirscher že v nedeljo, ko se bo sezona alpskih smučarjev sklenila s slalomom. Tudi v slalomu je boj za globus že odločen, znova pa je Hirscher pred Kristoffersenom.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:13,63 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,23 3. V. MUFFAT JEANDET FRA 0,26 4. L. MEILLARD ŠVI 0,68 5. Ž. KRANJEC SLO 1,10 6. M. OLSSON ŠVE 1,58 7. T. FANARA FRA 1,60 8. T. FORD ZDA 2,06 9. J. MURISIER ŠVI 2,07 10. F. EISATH ITA 2,11 . M. FELLER AVT 2,11 12. L. K. NESTVOLD-H. NOR 2,34 13. M. MÖLGG ITA 2,51 14. A. SCHMID NEM 2,85 15. M. OBERMATT ŠVI 2,91 Odstop: Pinturault, Faivre ...

Po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:13,89 2. V. MUFFAT JEANDET FRA +0,50 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,59 4. Ž. KRANJEC SLO 0,67 5. L. MEILLARD ŠVI 0,73 6. A. PINTURAULT FRA 0,91 7. L. K. NESTVOLD-H. NOR 1,36 8. M. OLSSON ŠVE 1,37 9. T. FANARA FRA 1,59 10. M. FELLER AVT 1,66 11. M. ODERMATT ŠVI 1,85 12. T. FORD ZDA 1,86 13. F. EISATH ITA 1,98 14. J. MURISIER ŠVI 2,01 15. L. DE ALIPRANDINI ITA 2,14

SKUPNI VRSTNI RED Veleslalom (8/8): 1. M. HIRSCHER AVT 720 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 575 3. A. PINTURAULT FRA 329 4. M. FELLER AVT 309 5. M. OLSSON ŠVE 299 6. Ž. KRANJEC SLO 272 7. J. MURISIER ŠVI 228 8. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 198 9. J. MURISIER ŠVI 175 10. V. MUFFAT JEANDET FRA 167 ... 40. Š. HADALIN SLO 23

Skupno (36/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.620 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 1.285 3. A. L. SVINDAL NOR 886 4. K. JANSRUD NOR 884 5. B. FEUZ ŠVI 856 6. A. PINTURAULT FRA 707 7. V. KRIECHMAYR AVT 704 8. T. DRESSEN NEM 672 9. M. MAYER AVT 622 10. H. REICHELT AVT 535 33. Ž. KRANJEC SLO 272 52. M. ČATER SLO 133 71. B. KLINE SLO 83 79. Š. HADALIN SLO 58 97. K. KOSI SLO 42 154. M. HROBAT SLO 3

