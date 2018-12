Tim Mastnak je v prejšnji sezoni prvič zmagal. Foto: BoBo Sorodne novice Žan Košir bo vztrajal do Pekinga 2022

Izločilni boji deskarjev na snegu

Januarja tudi na Rogli

13. december 2018 ob 10:03,

zadnji poseg: 13. december 2018 ob 12:51

Carezza - MMC RTV SLO

V Carezzi se je s paralelnim veleslalomom začela nova sezona svetovnega pokala deskarjev na snegu. Na sporedu bo 11 posamičnih in tri ekipne tekme.

Uvod je odličen. Tim Mastnak se je že uvrstil v četrtfinale z zmago nad Američanom Darrenom Gardenerjem. V osmini finale je izpadel Rok Marguč, ki ga je za 32 stotink ugnal Roland Fischnaller. Čakamo še na nastop Žana Koširja.

Slovenski deskarji so bili hitri že v dopoldanskih kvalifikacijah. Tim Mastnak je dosegel 4. čas, Žan Košir je bil šesti in Rok Marguč osmi. Brez finala je s 17. mestom ostala Gloria Kotnik, ki ji je zmanjkalo 38 stotink.

Prenos izločilnih bojev je na TV SLO 2 in MMC-ju. Komentator je Leon Andrejka.

V soboto bo v Cortini d'Ampezzo še ena tekma. Sledil bo tritedenski odmor do naslednje tekme, paralelnega slaloma v Bad Gasteinu. Druga postaja v letu 2019 bo Rogla, kjer bo paralelni veleslalom 19. januarja.

R. K.