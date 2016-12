Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 26 glasov Ocenite to novico! Jernej Damjan je premagal letos izjemnega Domna Prevca. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Damjan presenetil samega sebe Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jernej Damjan upravičil izbor selektorja Janusa

Peter Prevc na DP-ju ni nastopal

22. december 2016 ob 19:26,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 20:45

Planica - MMC RTV SLO/STA

Na državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Planici je zmagal Jernej Damjan, v ekipni konkurenci pa kranjski Triglav 1.

33-letni Jernej Damjan (Sam Ihan), ki v lanski sezoni ni osvojil nobene točke svetovnega pokala, je tako dokazal, da ga je trener slovenske reprezentance Goran Janus upravičeno uvrstil v ekipo za novoletno turnejo, potem ko je že na treningih skakal daleč. Prvi favorit Domen Prevc, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, je bil drugi, Nejc Dežman (oba Triglav) pa tretji.

Med skakalkami je bila najboljša Maja Vtič (Zabrdje).

Na ekipni tekmi, ki je bila prav tako pod žarometi, je slavil Triglav 1 (974,1 točke), v ekipi sta bila poleg Domna Prevca in Dežmana še Cene Prevc in Žiga Jelar.

Druga je bila ekipa Sam Ihan (974,1 točke; Tilen Bartol, David Krapež, Miha Kveder, Jernej Damjan), tretje pa Nordijsko društvo Rateče Planica, ki je pripravilo tekmovanje. Za gostitelje, ki so zbrali 919,1 točke, so nastopili Lojze Petek, Anže Lavtižar, Rok Tarnar in Bor Pavlovčič.

Branilec naslova državnega prvaka Peter Prevc v Planici ni nastopal, saj se raje v miru pripravlja na novoletno turnejo.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. DAMJAN SI 135,0/135,5 268,4 2. D. PREVC TRG 132,0/133,0 258,0 3. N. DEŽMAN TRG 132,0/132,0 257,0 Ženske: 1. M. VTIČ ZAB 131,5/131,0 245,5 2. E. KLINEC ALP 126,0/130,5 238,2 3. E. LOGAR SI 125,0/121,0 214,3

T. O.