Kline užival v trenutku, ko sta bila Feuz in Jansrud za njim

Pen: Lep dan za slovensko smučanje

24. februar 2017 ob 17:46

Kvitfjell - MMC RTV SLO/STA

"Cilj je bil, da smučam neobremenjeno, da pokažem vse, kar znam, in dam vse od sebe," po svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu pravi smučar Boštjan Kline.

Kline je bil v pretekli sezoni dvakrat na stopničkah v svetovnem pokalu z drugima mestoma na smuku in superveleslalomu v Garmischu in Hinterstoderju, v letošnji sezoni je bil blizu stopničkam, a se je šele v Kvitfjellu vse postavilo na svoje mesto za krstno zmago: "Od priprave, rutine, smučanja, smuči, serviserja, maž do vsega. Vse je šlo skupaj. Poskusil sem poiskati dobre občutke iz treningov in sproščenost in se na progo podal neobremenjeno."

Čakal sem do konca. Lahko bi se našel kakšen heroj.

Dvakrat je že stal v prostoru za vodilne, a je nato ostal brez zmage: "Takrat sem se naučil, da moram čakati do konca. Vedel sem, da so vsi sposobni priti na vrh. Tekma je bila tesna, razlike so bile majhne, Dressen je s startno številko 48 prišel na šesto mesto. Čakal sem do konca. Vedel sem, da jim bo težko, a lahko bi se našel kakšen heroj."

Val čustev: od žalosti do veselja

Klinetu so za zmago predvajali slovensko himno Zdravljico, ob stanju na najvišji stopnički zmagovalnega odra je zaprl oči in se prepustil trenutku: "Hotel sem se naužiti trenutka. Trenutka, ko je igrala himna, trenutka na najvišji stopnički. Trenutka, ko sta olimpijski zmagovalec Beat Feuz in vodilni v smukaškem seštevku Kjetil Jansrud pod mano. Bil je val emocij, vsega, od žalosti in veselja do radosti, tako da je bilo zelo lepo."

Pen: Veliko težkih stvari smo preživeli

Glavni trener hitrih disciplin v moški ekipi Peter Pen je po podelitvi spregovoril o temu, kako je doživljal vožnjo in vodstvo varovanca: "Vedno je lažje, če tekmovalec odpelje in je v cilju. Čakaš na razplet in poskušaš ostati miren, saj sem imel na startu še tri orožja. Bile so majhne razlike in samo upal sem, da proga ne bo postala hitrejša, kar se je tu že nekajkrat zgodilo. Ta predstava Boška je bila dovolj dobra za zmago, smo veseli. Bilo je veliko dela in težkih stvari za prehoditi, da smo tu."

"Zadovoljni smo. Delali smo za to, čutili smo, ostali smo mirni, pa zbrani. Ukvarjali smo se predvsem s smučanjem, s pristopi in rituali, nismo se toliko pogovarjali o rezultatih in o zmagi. Vsi smo vedeli, kaj hočemo. Danes ena zopet težka tekma, Boštjan se je dobro pripravil, dobro odsmučal in kapo dol," je nadaljeval Pen.

Vedno je boljše biti v cilju

"Za tekmovalca je vedno vprašanje, kaj je bolje - čakati na startu ali v cilju. Vedno je bolje biti v cilju. Če dobro odsmučaš in v cilju čakaš ter te kdo premaga, mu pač športno čestitaš. Vedno je bolje, če po dobri vožnji stojiš in imaš tisto hvaležno breme, kot pa da na startu čakaš in napadaš. Mi smo si te številke izborili. Ko smo prišli do teh številk, smo jih znali izkoristiti z Boštjanom. Danes je lep dan za slovensko smučanje," je še razmišljal Pen.

A. V.