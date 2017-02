Prvak Feuz, Kline sedmi - le 15 stotink za medaljo, Hrobat 14.

Guay zlatu s superveleslaloma dodal še srebro v smuku

12. februar 2017 ob 13:30,

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 15:42

St. Moritz - MMC RTV SLO

Po ženskem smuku so v St. Moritzu podelili še medalje v včeraj preloženem moškem smuku. Visoka pričakovanja domačih navijačev je potrdil Beat Feuz, ki je slavil pred Erikom Guayem in Maxom Franzem.

Najboljši slovenski smukač Boštjan Kline je nastopil s številko 8 in se uvrstil na sedmo mesto. Mariborčan je bil na vmesnem času po 43 sekundah celo najhitrejši med vsemi, na koncu pa je zaostal 52 stotink za zmagovalcem in le 15 stotink za medaljo!

V cilju se je "naužil trenutka"

"Zadovoljen sem. Napeta tekma je bila, razlike majhne. Naredil sem sicer eno napako, ampak - to se dogaja. Vedel sem, da lahko pridem blizu vrha," je povedal Kline, ki je ob prihodu v cilj prevzel vodstvo: "Želel sem se naužiti trenutka. Lepo je, ko so številke zelene, ko je na zaslonu enica. Sem se pa zavedal, da so najboljši še na štartu."

Zelo dobro je smučal tudi 22-letni Miha Hrobat in se s štartno številko 34 povzpel na 14. mesto. Hrobat v svetovnem pokalu v smuku sploh še nikoli ni nastopil! Leta 2015 je bil v Hafjellu mladinski svetovni prvak v superveleslalomu in bronast v kombinaciji. "Bilo je super, imel sem dober občutek, nisem pa vedel, da bom tako hiter. Ko sem prišel v cilj, sem slišal ljudi, nisem pa bil prepričan, dokler se nisem obrnil," je dejal. Klemen Kosi je zasedel 24., Rok Perko pa 38. mesto.

Feuz, ki je v soboto praznoval 30. rojstni dan, je s štartno številko 13 po izvrstnem spodnjem delu prehitel rojaka in branilca naslova iz Vaila Patricka Künga ter Kjetila Jansruda. Pozneje sta se na stopničke pred Künga in Jansruda uvrstila še Kanadčan Guay, v sredo svetovni prvak v superveleslalomu, in Avstrijec Franz. Za Feuzem, bronastim izpred dveh let, sta zaostala 12 oziroma 37 stotink.

Švicar je dokazal, da mu proga v St. Moritzu zelo ustreza, saj je tu lani na finalu svetovnega pokala dobil obe hitri disciplini. Najhitrejši je bil tudi na prvem treningu v torek. Njegove tri preostale smukaške zmage so stare več kot pet let.

Razočarani so najboljši smukači letošnje zime v svetovnem pokalu. Poleg Jansruda to velja tudi za vodilnega in tretjeuvrščenega v smukaškem seštevku Petra Filla in Dominika Parisa. Italiijana sta končala na 9. in 13. mestu.

Megla, ki se je v soboto zadržala v osrednjem delu proge in razočarala 35.000 gledalcev, tokrat ni nagajala veliko. Poskrbela je le za preložitev štarta malce nižje, tako da so smukači ostali brez spusta po t. i. prostem padu, najstrmejšem štartu smukov, v katerem bi v dveh sekundah in pol pospešili do 100 km/h. Nekoliko slabšo vidljivost so imeli v zgornjem delu proge le smučarji na začetku štartne liste.

Končni vrstni red: 1. B. FEUZ ŠVI 1:38,91 2. E. GUAY KAN +0,12 3. M. FRANZ AVT 0,37 4. P. KÜNG ŠVI 0,39 . K. JANSRUD NOR 0,39 6. A. A. KILDE NOR 0,49 7. B. KLINE SLO 0,52 8. A. SANDER NEM 0,56 9. P. FILL ITA 0,65 10. B. ROGER FRA 0,82 11. M. MAYER AVT 0,86 12. T. DRESSEN NEM 0,88 13. D. PARIS ITA 0,89 14. M. HROBAT SLO 1,06 . G. FAYED FRA 1,06

...

24. K. KOSI SLO 1,55 38. R. PERKO SLO 3,15

