Kraft z zmago skočil do rumene majice, Slovenci daleč od najboljših

Prevc zasedel 16. mesto, do točk še Damjan, Tepeš in Semenič

12. marec 2017 ob 14:12,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 17:05

Oslo - MMC RTV SLO

Stefan Kraft je dobil prvo posamično tekmo na Raw Air turneji. Z zmago na Holmenkollnu je Avstrijec tudi prevzel vodstvo v svetovnem pokalu. Od petih slovenskih finalistov je bil najboljši Peter Prevc.

Najboljši skakalec lanske zime je bil odlične v poskusni seriji, ko je imel s 130,5 m drugo daljavo. Dobro je skakal tudi na sobotni ekipni tekmi, kjer je Slovenija sicer nastopila zelo povprečno in bila šesta, najstarejši izmed bratov Prevc pa je bi z naskokom najboljši med varovanci Gorana Janusa. Tako so bili tudi obeti pred posamezno preizkušnjo na slovitem Holmenkollnu dobri, vendar pa je bil že po prvi seriji daleč od vrha, ko je s 121,0 m zasedel 18. mesto. V finalu je bil meter krajši, vendar vseeno pridobil dve mesti.

Bartol v finalu, a brez točk

V finalu so nastopili še štirje Slovenci. Vsi so malce izgubili. Jernej Damjan je bil 26., Jurij Tepeš 27., Anže Semenič pa 28. Drugi nastop si je prvič v karieri priboril tudi Tilen Bartol, vendar je bilo tokrat v finalu 31 skakalcev, tako da je na 31. mestu ostal brez prvih točk svetovnega pokala. Nejc Dežman je bil prekratek že v prvi seriji. Slovenija sicer na norveški turneji skače s sedmimi tekmovalci, a je v petkovih kvalifikacijah brez nedeljskega nastopa ostal Anže Lanišek, ki je bil zaradi dresa diskvalificiran.

S sijajnimi nastopi nadaljuje Kraft. Avstrijec, ki je na norveško kariero prišel na krilih dveh naslovov svetovnega prvaka, je bil po prvi seriji drugi. Za Andreasom Wellingerjem je imel 1,7 točke zaostanka, a sta z Nemcem pred ostalimi zasledovalci imela že več kot deset točk naskoka. Prednost sta v finalu z novima odličnima skokoma ubranila. Sploh Kraft je bil izvrsten. Po 130,0 m v prvi seriji je v drugo pristal pri 132,0 m in zanesljivo prehitel konkurenco. Wellinger je zasedel drugo mesto, s šestega mesta po prvi seriji pa je na oder za zmagovalce skočil njegov rojak Markus Eisenbichler.

Kraft Stochu "slekel" rumeno majico

Veliko smole je imel pri drugem skoku Kamil Stoch. Poljak je imel težave v zraku, ko je zakrilil z rokama in predčasno pristal. Rešil se je padca, vendar pa s petega mesta po prvi seriji nazadoval na 22. in se poslovil od vodstva v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kraft ima že 31 točk prednosti. Domen Prevc je izgubil dve mesti in je zdaj šesti, Peter pa ostaja deseti.

Kraft je še povišal prednost v skupnem seštevku turneje Raw Air, ki je novost v svetovnem pokalu. Za skupno zmago bo štelo kar 16 skokov, tudi kvalifikacije in nastopi na ekipnih tekmah. Avstrijec ima več kot 20 točk prednosti pred Wellingerjem. Peter Prevc je najvišje uvrščeni Slovenec. Pred tekmo v Oslu je bil celo drugi, zdaj pa je padel na peto mesto. Karavana se iz zibelke nordijskega smučanja zdaj seli v olimpijski Lillehammer, kjer bodo že v ponedeljek kvalifikacije za torkovo tekmo. V Lillehammerju, kjer sta letos že bili dve tekmi, bo Bartola zamenjal Domen Prevc.

Prevc razočaran s skokoma na tekmi

"Na tekmi so se mi spet prikradle napake. Točno zakaj, kako prihaja do tega, ne vem. Glava se je spet poigrala z mano. V prvih in zadnjih dveh skokih v Oslu je bilo preveč napak, da bi se lahko boril za kakšno vidnejšo uvrstitev. Danes nisem oddelal tako kot sem sposoben, kot znam, zato sem kar razočaran. Pogoji so bili kar zahtevni, nalet je bil nizek, ker, če bi prišel vzgonski veter, bi lahko koga odneslo daleč in ne bi bilo varno. Zato je bilo potrebno narediti res vrhunski skok, če si želel skočiti na zadnjo rdečo črto, kar je po navadi potrebno za zmago. Jaz zase vem, da niso bili pogoji tisti, ki so me danes zmotili in da bi zaradi tega imel slabšo uvrstitev. Bilo je težko, a veliko takih tekem smo že odskakali, veliko sem jih odskakal dobro. Predvsem se moram sam pri sebi malce bolje sestaviti," je povedal Peter Prevc.

Razumljivo tudi Janus z nastopi slovenskih skakalcev ni bil zadovoljen: "Pika na i je manjkala. Po poskusnem skoku je kazalo precej lepše. Peter je naredil dober skok. Na tekmi pa je enostavno želel preveč in v tej želji prihaja do napak. Niti točnost, niti odskok nista bila v redu. Glede na vrstni red pri vrhu, Kraft, Wellinger in konec koncev tudi Eisenbichler, ki so medalisti iz Lahtija, je bila to res tekma za tiste, ki so zdaj v pravi formi. So zelo močni, ostali enostavno čakamo na svoje trenutke. Ta tekma je že za nami, jutri so nove kvalifikacije in nov dan v Lillehammerju. Veliko časa ni, samo selitev je vmes."

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 130,0/132,0 267,5 2. A. WELLINGER NEM 133,5/127,0 258,6 3. M. EISENBICH. NEM 125,5/128,5 244,1 4. D. ITO JAP 127,5/124,5 243,5 5. A. STJERNEN NOR 124,5/126,0 241,7 6. R. JOHANSSON NOR 126,0/128,5 239,5 7. D. A. TANDE NOR 128,5/123,0 236,8 8. M. FETTNER AVT 127,0/123,0 227,7 9. P. ZYLA POL 124,0/119,5 227,2 10. J. A. FORFANG NOR 114,5/129,5 224,6 16. P. PREVC SLO 121,0/120,0 218,5 22. K. STOCH POL 126,0/114,5 211,2 26. J. DAMJAN SLO 118,5/114,0 202,0 27. J. TEPEŠ SLO 120,0/112,0 201,9 28. A. SEMENIČ SLO 117,0/115,5 200,8 31. T. BARTOL SLO 114,5/117,0 191,3 --------------brez finala:------------- 42. N. DEŽMAN SLO 111,0 87,8

Po prvi seriji: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 133,5 135,0 2. S. KRAFT AVT 130,0 133,3 3. D. ITO JAP 127,5 123,0 4. D. A. TANDE NOR 128,5 121,4 5. K. STOCH POL 126,0 121,0 6. M. EISENBICH. NEM 125,5 120,4 7. R. JOHANSSON NOR 126,0 119,8 8. A. STJERNEN NOR 124,5 116,9 9. P. ZYLA POL 124,0 116,7 10. M. FETTNER AVT 127,0 115,0 ... 18. P. PREVC SLO 121,0 108,4 21. J. TEPEŠ SLO 120,0 106,0 23. J. DAMJAN SLO 118,5 104,6 27. A. SEMENIČ SLO 117,0 99,8 30. T. BARTOL SLO 114,5 94,9 42. N. DEŽMAN SLO 111,0 87,8

RAW AIR TURNEJA Vrstni red (3/10): točke 1. S. KRAFT AVT 671,8 2. A. WELLINGER NEM 651,3 3. M. EISENBICH. NEM 622,3 4. P. ZYLA POL 619,4 5. P. PREVC SLO 613,7 6. A. STJERNEN NOR 612,9 7. D. ITO JAP 609,4 8. D. A. TANDE NOR 608,5 9. M. HAYBÖCK AVT 603,7 10. J. A. FORFANG NOR 600,5 ... 23. J. DAMJAN SLO 513,4 24. T. BARTOL SLO 504,2 26. N. DEŽMAN SLO 418,5 38. J. TEPEŠ SLO 308,2 57. A. SEMENIČ SLO 304,1

SKUPNI VRSTNI RED Po 22. tekmi (od 27): 1. S. KRAFT AVT 1.320 točk 2. K. STOCH POL 1.289 3. D. A. TANDE NOR 1.155 4. A. WELLINGER NEM 928 5. M. KOT POL 907 6. D. PREVC SLO 899 7. M. HAYBÖCK AVT 687 8. M. FETTNER AVT 654 9. M. EISENBICH. NEM 647 10. P. PREVC SLO 574 ... 22. J. TEPEŠ SLO 253 29. J. DAMJAN SLO 117 34. A. LANIŠEK SLO 85 40. C. PREVC SLO 67 50. A. SEMENIČ SLO 19 66. B. PAVLOVČIČ SLO 3

POKAL NARODOV Po 26 tekmah (od 33): 1. POLJSKA 4.753 točk 2. AVSTRIJA 4.508 3. NEMČIJA 4.458 4. NORVEŠKA 3.082 5. SLOVENIJA 2.917 6. JAPONSKA 972

T. J.