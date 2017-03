Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Glede na prikazano v zadnjem času bo z naskokom prvi slovenski adut Peter Prevc, ki je bil na svetovnem prvenstvu v Lahtiju 9. in 11., ostali Slovenci pa so razočarali. Foto: EPA Peter Prevc ima najlepše spomine nedvomno na Vikersund, kjer je že trikrat zmagal, obenem pa je leta 2015 tudi postavil svetovni rekord, ki ga je nato izboljša Anders Fannemel. Foto: EPA V tej zimi sta bili že dve tekmi v Lillehammerju, eno je dobil Domen Prevc. Foto: EPA Lani sta na letalnicah v Planici in Vikersundu blestela Peter Prevc in Robert Kranjec, ki je letos poškodovan. Na obeh napravah je Peter zmagal po dvakrat, Robi pa po enkrat. Foto: www.alesfevzer.com V rumenem na Norveško prihaja Kamil Stoch, vendar pa je tik za njim Stefan Kraft. Foto: EPA Stefan Kraft se na krilih dveh naslovov svetovnega prvaka podaja v lov za Stochom in velikim kristalnim globusom. Foto: Reuters VIDEO Polet Petra Prevca za sve... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Raw Air – norveški poskus konkuriranja novoletni turneji

Prevc: Turneja je dobrodošla popestritev

9. marec 2017 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred smučarji skakalci je zadnja perioda svetovnega pokala. Za zaključek sezone jih čaka prva izvedba norveške turneje Raw Air in finale zime na letalnici bratov Gorišek v Planici.

Tudi v zadnjo periodo Slovenci vstopajo z dodatno kvoto sedmega skakalca. Tako so na Norveško z Goranom Janusom odpotovali Peter Prevc, Jurij Tepeš, Anže Lanišek, Jernej Damjan, Anže Semenič, Nejc Dežman, ki se po dobrih predstavah v celinskem pokalu vrača med svetovno elito, in Tilen Bartol, ki se bo prvič v tej sezoni predstavil v svetovnem pokalu. Ostala dva Prevca, Cene in Domen, ki sta bila letos stalna člana ekipe, ostajata doma. Domen, ki je najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu bo izpustil le Oslo in bo že za Lillehammer z Janusovim pomočnikom Janijem Grilcem prišel na turnejo, kjer bo v ekipi zamenjal Bartola, Cene pa bo sezono nadaljeval v celinskem pokalu.

Vse tekme boste lahko spremljali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. Posebej na MMC-ju pa boste v neposrednem prenosu gledali tudi kvalifikacije za nedeljsko tekmo v Oslu, ki bodo v petek ob 17.00, in za četrtkovo tekmo v Trondheimu, ki bodo v sredo ob 17.30. Obe kvalifikacijski seriji bo komentiral Aleš Potočnik.



"Pričakujem, da se forma znova dvigne. Veliko bomo na poti in veliko bo skokov. Treba bo biti potrpežljiv, kar se zgleda še nisem dovolj naučil. Izkoriščati bo treba skoke in predvsem poskusiti uživati," je pred odhodom na Norveško povedal trenutno znova prvi slovenski adut Peter Prevc, ki je na teh štirih prizoriščih Raw Air turneje že štirikrat zmagal v svetovnem pokalu, trikrat v Vikersundu, lani pa je bil najboljši tudi v Trondheimu.

Z Raw Air, ki je zamenjal skandinavsko turnejo, na kateri so skakali še na Finskem, skušajo Norvežani konkurirati nemško-avstrijski novoletni turneji, ki ima že 65-letno tradicijo. Novo tekmovanje prinaša tudi nekaj novosti. Šlo bo za izjemno zgoščen ritem, saj bo tekmovanje potekalo neprestano deset dni. Za razliko od novoletne turneje prostih dni tako ne bo. Novost je sistem točkovanja za končnega zmagovalca, saj bodo štele tudi kvalifikacije in skoki na obeh ekipnih tekmah, skupno torej 16 skokov. Rekorden bo denarni sklad. Ob nagradah na posamičnih tekmah so organizatorji pripravili tudi premije za najboljše v skupnem seštevku. Zmagovalec bo dobil 60.000 evrov, drugi 30.000, tretji pa 10.000.

Prevc: Dobrodošla popestritev

Skakalci se bodo merili na štirih prizoriščih, ki so v zadnjih letih stalnica v svetovnem pokalu. Začelo se bo na slovitem Holmenkollnu, kjer bodo v petek najprej kvalifikacije, v soboto ekipna tekma, v nedeljo pa še posamična preizkušnja. Iz Osla se bo karavana preselila v dobrih 180 kilometrov oddaljeni olimpijski Lillehammer, kjer sta letos že bili dve tekmi. V torek bo na skakalnici Lysgard posamična tekma, že v sredo pa so na sporedu kvalifikacije v več kot 300 kilometrov oddaljenemu Trondheimu, kjer bo na napravi Granasen tekma v četrtek. Sledi selitev v Vikersund, ki je oddaljen več kot 500 kilometrov. Na letalnici, ki drži svetovni rekord, bodo v petek kvalifikacije, v soboto ekipna, v nedeljo pa posamična preizkušnja.

"Nekaj novega je, da bodo tudi kvalifikacije štele. To pomeni kar 16 tekmovalnih skokov v desetih dneh. Vsak dan bo treba narediti vsaj en skok maksimalno. Zanimivo bo spremljati, kako se bo telo na to odzvalo, ali bo utrujeno, ali bo imelo dovolj energije, ali te bo pokonci držal adrenalin, ali jeza, ali razočaranje. Denarne nagrade so za prvi tri visoke, kar je pohvalno. Po drugi strani je urejen prevoz. V servisni kabini pustiš smuči, servisno opremo in še kaj, in ti dostavijo na drugo prizorišče, kar bo olajšalo logistične težave serviserjev. Zagotovo gre za dobrodošlo popestritev. Vsaj kar smo do zdaj slišali, se mi zdi veliko boljše kot tista skandinavska turneja, ki smo jo imeli lani in predlani, ko sta bila še Lahti in Kuopio, saj so Norvežani predvsem boljši gostitelji kot Finci. Predvsem pa so bolj v koraku s časom," je o turneji povedal najstarejši izmed bratov Prevc.

Stoch in Kraft v boju za globus

Do konca sezone je sicer še šest posamičnih tekem. V najboljšem položaju v boju za veliki kristalni globus pa sta Poljak Kamil Stoch in Avstrijec Stefan Kraft. Letošnji zmagovalec novoletne turneje, ki je svetovni pokal osvojil pred tremi leti, ima pred aktualnim dvakratnim svetovnim prvakom 60 točk naskoka. "Po treh letih, od Sočija, prvič nisem pred odhodom v Skandinavijo v boju za globus. Bo zanimivo spremljati. Oba sta zelo močna. Stoch, ko sem se boril z njim, je ravno na Norveškem naredil razliko. Kraft je imel lani v Trondheimu na primer težave, kjer se mu je ponesrečilo. Bo zelo zanimivo," je o boju najboljši dveh povedal Peter Prevc.

TURNEJA RAW AIR, spored

Petek ob 17.00 (prenos na MMC TV):

Oslo, kvalifikacije

Sobota ob 16.15:

Oslo, moštvena tekma

Nedelja ob 14.15:

Oslo, posamična tekma



Ponedeljek ob 17.30:

Lillehammer, kvalifikacije

Torek ob 17.00:

Lillehammer, posamična tekma

Sreda ob 17.30 (prenos na MMC TV):

Trondheim, kvalifikacije

Četrtek, 16. 3., ob 17.00:

Trondheim, posamična tekma

Petek, 17.3., ob 16.30:

Vikersund, kvalifikacije

Sobota, 18.3., ob 16.15:

Vikersund, moštvena tekma

Nedelja, 19.3., ob 14.15:

Vikersund, posamična tekma

SKUPNI VRSTNI RED Po 21. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 1.280 točk 2. S. KRAFT AVT 1.220 3. D. A. TANDE NOR 1.119 4. D. PREVC SLO 899 5. M. KOT POL 883 6. A. WELLINGER NEM 848 7. M. HAYBÖCK AVT 671 8. M. FETTNER AVT 622 9. M. EISENBICH. NEM 587 10. P. PREVC SLO 559 ... 22. J. TEPEŠ SLO 249 29. J. DAMJAN SLO 112 32. A. LANIŠEK SLO 85 39. C. PREVC SLO 67 53. A. SEMENIČ SLO 16 65. B. PAVLOVČIČ SLO 3

Tilen Jamnik