Kvalifikacije za drugo tekmo v Pjongčangu

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

16. februar 2017 ob 09:51

Pjongčang - MMC RTV SLO

V Pjongčangu je na srednji napravi v centru Alpensia, kjer bodo naslednje leto olimpijske igre, na sporedu še druga tekma svetovnega pokala smučarskih skakalcev.

Ob 9.30 so se začele kvalifikacije, tekma pa je na sporedu ob 11.00. V neposrednem prenosu jo boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. To je zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju. Tekma bi morala biti na veliki napravi, a so jo zaradi neugodnih vetrovnih razmer prestavili na srednjo skakalnico.

V sredo se je v slovenski ekipi izkazal Anže Lanišek, ki je s četrtim mestom izenačil najboljšo uvrstitev v karieri. Mladenič, ki se je letos dolgo časa lovil v svetovnem pokalu, je zablestel s finalnim skokom, ki je meril kar 139,5 m. Dober je bil že v torkovih kvalifikacijah za prvo tekmo, ko je bil drugi.

Ob Domžalčanu si bodo skušali nastop na tekmi zagotoviti še Jurij Tepeš, Cene Prevc in Anže Semenič, ki se v Aziji do zdaj niso najbolje znašli, ter Jernej Damjan, ki je bil v sredo 24. Nastop na tekmi imata zagotovljen Domen in Peter Prevc. Najmlajši izmed bratov Prevc ima še nekaj težav na olimpijski skakalnici. V sredo je bil 17., Peter pa je bil po tekmi s 13. mestom lahko razočaran, saj je bil prej na treningih in v poskusni seriji tik za najboljšimi.

V zadnjem času so to Stefan Kraft, ki nadaljuje z imenitno formo, Andreas Wellinger, ki je tudi zelo razpoložen v zadnjem obdobju, in vodilni skakalec svetovnega pokala Kamil Stoch.

T. J.