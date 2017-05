Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec je letos postala svetovna prvakinja v smuku, osvojila pa je tudi dva mala kristalna globusa. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na večeru zvezd Ilki Štuhec nagrada za najuspešnejšo športnico zime

Naslednje leto 80 let SZS-ja

18. maj 2017 ob 21:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Smučarska zveza Slovenije je na Večeru šampionov v Unionski dvorani v Ljubljani zbrala športnike in športnice največje panožne zveze v državi in jim podelila kipce ter plakete bloških smučarjev.

Navzoče sta na začetku pozdravila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je ponosen na zgodbe o uspehu, ki jih SZS piše v zadnjem obdobju, na deset junakov zime, ki so v pretekli zimi stopili na oder za zmagovalce, poudaril je tudi stabilno poslovanje zveze s pogledom daleč v prihodnost.

Predsednik SZS-ja ni pozabil niti na okroglo obletnico delovanja, ki zvezo čaka v naslednjem letu. 80 let delovanja, v katerih se je nabralo kar 19 medalj z olimpijskih iger, 50 medalj s svetovnih prvenstev in 227 zmag v svetovnem pokalu. Po nagovoru predsednika SZS-ja, ki bo ponovno kandidiral za to mesto, je sledila tradicionalna podelitev kipcev in plaket bloških smučarjev najboljšim tekmovalcem in tekmovalkam v sezoni 2016/17.

Kipec bloškega smučarja so prejeli Ilka Štuhec, Boštjan Kline, Žan Košir, Filip Flisar, Domen Prevc, Peter Prevc, Jurij Tepeš, Ema Klinec, Anamarija Lampič, moška ekipa v smučarskih skokih (Peter Prevc, Domen Prevc, Jurij Tepeš in Jernej Damjan) in gospodarska družba Gorenje iz Velenja za 25 let neprekinjenega sponzorstva Smučarske zveze Slovenije - nordijskih reprezentanc.

Posebna priznanja SZS-ja za dosežke na mladinskih svetovnih prvenstvih so prejeli moška mladinska reprezentanca v smučarskih skokih (Žiga Jelar, Tilen Bartol, Aljaž Osterc in Bor Pavlovčič), mešana mladinska ekipa v smučarskih skokih (Nika Križnar, Tilen Bartol, Ema Klinec in Žiga Jelar), ženska mladinska ekipa v smučarskih skokih (Jerneja Brecl, Katra Komar, Nika Križnar in Ema Klinec), Ema Klinec, Nika Križnar in Meta Hrovat.

Ob koncu prireditve je sledil še vrhunec, ko je Ilka Štuhec od podjetja SloWatch prejela uro za zlato medaljo na svetovnem prvenstvu in najuspešnejšo športnico pretekle zime.

T. J.