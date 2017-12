Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Richard Freitag, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, je imel tako na sobotni ekipni tekmi kot na nedeljski posamični najdaljši skok dneva. Foto: EPA Dodaj v

Nemško slavje na šprinterski tekmi, Jernej Damjan 9.

Prva serija se je začela z uro in pol zamude

10. december 2017 ob 14:46,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 17:58

Titisee-Neustadt - MMC RTV SLO

Na tekmi smučarjev skakalcev v Titisee-Neustadtu z eno serijo je v spremenljivih vetrovnih razmerah zmago slavil Richard Freitag, najboljši Slovenec pa je bil Jernej Damjan, deveti.

Močan veter bi skoraj poskrbel za odpoved, a so nato tekmo pod žarometi ekspresno izpeljali, pri čemer je žirija pazila, da skoki niso bili predolgi, tako da je bil kar nekaj skokov celo krajših od sto metrov.

A mojstri so vendarle leteli zelo daleč. Freitag, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, je tudi unovčil bolje razmere in pristal celo pri 145 metrih. Kljub slabšemu doskoku je za 2,4 točke ugnal Andreasa Wellingerja, ki je tako poskrbel za popoln nemški dan. Tretji je bil Norvežan Daniel Andre Tande, ki je skočil 135,5 metra.

Od četverice Slovencev sta poleg Jerneja Damjana (129,5 metra) točke osvojila še Peter Prevc (129,0 m) za 15. mesto in Anže Semenič (124,5 m) za 18.

Čeprav bi v takšnih razmerah lahko pričakovali veliko presenečenj, pa ni bilo tako, slabše se je od favoritov odrezal le Stefan Kraft, ki je bil ob vetru v hrbet dvanajsti.

Organizatorji so imeli ves dan težave in precej na silo so tekmo vendarle spravili pod streho. Precej očitkov je bilo, da je tekma neregularna. Poskusna serija je zaradi novozapadlega snega na doskočišču odpadla, nato se je otoplilo, zapihal je močnejši veter, začetek tekme je bil prestavljen za uro in pol, na 17. uro.

Izidi: daljave točke 1. R. FREITAG NEM 145,0 128,4 2. A. WELLINGER NEM 139,5 126,0 3. D. A. TANDE NOR 135,5 122,5 4. D. KOBAJAŠI JAP 137,5 120,9 5. R. JOHANSSON NOR 130,5 119,1 6. K. STOCH POL 130,5 114,5 7. J. A. FORFANG NOR 130,0 113,5 8. C. SCHMID NEM 133,0 113,0 9. J. DAMJAN SLO 129,5 112,8 10. N. KASAI JAP 130,0 112,6 11. D. KUBACKI POL 127,5 109,9 12. S. KRAFT AVT 126,0 108,6 13. S. HULA POL 124,0 107,1 15. P. PREVC SLO 129,0 104,4 18. A. SEMENIČ SLO 124,5 102,1 36. T. BARTOL SLO 109,0 73,5

