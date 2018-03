P. Prevc: Planica je najhitrejša polnilnica baterij na svetu

13 slovenskih letalcev v četrtkovih kvalifikacijah

21. marec 2018 ob 15:50

Planica - MMC RTV SLO

Četudi sezona ni šla po načrtih in željah, pa Planica tudi, ko ne gre, po besedah Petra Prevca poskrbi za dodatno motivacijo in energijo pri slovenskih smučarskih skakalcih.

S četrtkovimi kvalifikacijami se bo začel štiridnevni tradicionalni planiški praznik. V petek in v nedeljo, ko bo na sporedu zadnja tekma svetovnega pokala v tej zimi in bo Poljak Kamil Stoch drugič v karieri dvignil veliki kristalni globus, bosta pod Poncami posamični preizkušnji, v soboto pa bo na sporedu ekipna tekma. Vsi skoki, vključno s četrtkovo kvalifikacijsko serijo, bodo šteli v novo nagrado Planica7, s katero bo tisti, ki bo imel najvišjo bero točk, v žep pospravil 20.000 švicarskih frankov. Na štartu četrtkove kvalifikacijske serije bo kar 13 slovenskih lovcev na daljave, kolikor je tudi maksimalna številka na tekmah svetovnega pokala. Ob sedmerici, ki je nastopila v Vikersundu, Peter Prevc, Domen Prevc, Jernej Damjan, Tilen Bartol, Nejc Dežman, Anže Lanišek in Anže Semenič, še šesterica z nacionalnim paketom, Cene Prevc, Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Žiga Jelar, Tomaž Naglič in Bor Pavlovčič.

"Tako kot vsako leto, se tudi letos veselim tekme pred domačimi navijači. Tudi glede popotnice, saj nam je zadnji konec tedna dobro šlo. Pričakujem, da bo tako tudi v Planici. Cilj je bil, da dosežemo 3.000 točk, kar bomo tudi presegli. V pokalu narodovo bomo med najboljšimi petimi. Ne glede na vse vem, da vsi pričakujejo več stopničk in da tokrat ni bilo tako, a imamo medaljo s svetovnega prvenstva, tudi dve zmagi in eno tretje mesto. V Planici si obetamo boj za stopničke, hkrati bi rad, da imamo v nedeljo pet skakalcev. Domen ima lepo možnost, da mu to uspe. Potrebuje sedem točk in zato bo petkova tekma zanj zelo pomembna," je povedal glavni trener Goran Janus, ki pričakuje od šest do osem slovenskih letalcev na petkovi tekmi.

Kot je dejal Janus, bo Domnova naloga, da si v petek pribori mesto med najboljšimi 30 v skupnem seštevku. Trenutno je 33., zaostaja pa sedem točk. 18-letni mladenič, ki je lansko sezono zablestel s štirimi zmagami, je imel letos veliko težav, vendar pa je v nedeljo v Vikersundu poletel do četrtega mesta: "V Vikersund sem šel z namenom, da bom užival. Po Lahtiju, ki mi posebej ne ustreza, sem bil kar razočaran, saj sem v Kranju že kazal boljše skoke, potem pa me je v Lahti "kar zabil". Psihično je bilo težko, ker so bili skoki prej na treningih dobri. Pomagalo je, da nisem šel na Raw Air turnejo in sem se lahko pripravil na Vikersund. Ta letalnica mi daje največje zadovoljstvo in užitek. Saj je Planica lepša in ima lepši profil, a še nisem dobil teh občutkov kot v Vikersundu."

Na sobotni ekipni tekmi je imel na norveški velikanki, ko je Slovenija zasedla tretje mesto, v drugi seriji precej težav. Pristal je pri vsega 132,0 m, a že v nedeljo je letel izvrstno. Po prvi seriji je bil šesti, ko je poletel do 229,0 m, v finalu pa je pridobil dve mesti in z 239,5 m končal tik pod odrom za zmagovalce. "Ponesrečenega skoka še nisem pozabil. Dobro se spominjam, kako je potekal, od kontrole naprej. Nisem ga še dal na "delete", če ne drugega, se poskušam čim več naučiti. Bil je slab skok, tudi nalet je bil nizek, slabi pogoji in vse skupaj se je potenciralo. Tudi nedeljski skok imam še vedno v spominu, so bile pa tudi v tem še rezerve," je povedal najmlajši izmed bratske trojice, ki verjame, da bi se dalo v Vikersundu skočiti blizu rekordne znamke, četudi pogoji niso bili idealni: "Če se je dalo pri 240 m narediti telemark brez težav, bi se dalo lahko še bistveno dlje skočiti."

Peter v Planico prihaja z visokimi cilji

Medtem ko je Domen lani nekaj časa nosil rumeno majico, pa jo je v Planico pred dvema letoma prinesel njegov starejši brat Peter, ki je tedaj pod Poncami ob koncu slavil z velikim kristalnim globusom. Zadnji dve zimi nista tako uspešni, še posebej letos vrhunskih rezultatov res ni bilo veliko, a vseeno cilji najstarejšega Prevca ostajajo visoki: "Visoke cilje sem imel že na Raw Air turneji. Seveda jih kdaj ne izpolniš, ampak jih imaš, ker veš, da si sposoben to. Brez veze se je slepiti, da je vse v redu, če v resnici nisi maksimalno zadovoljen, a je vedno treba biti do sebe zelo zahteven. Tudi pred tem sem bil prepričan, da lahko posežem visoko, nisem bil pa tako jezen, če mi ni uspelo, kot sem bil na Raw Air turneji. Ta turneja je psihično naporna. Ves čas se pripravljaš in motiviraš za tekme, je pa težko, če po tekmi ni zadoščanja. V Vikersundu sem naredil tri polete, s katerimi sem bil 90-odstotno zadovoljen. Pri ostalih pa v zraku ni bilo možnosti za nek naval adrenalina, ampak sem se bolj boril, da ne bi precej prezgodaj pristal."

"Pred Planico se baterije vedno napolnijo. Če ne drugega, se napolnijo vsakič, ko se zjutraj pripelješ v Planico in ko vidiš, koliko je ljudi in vsega. To je najhitrejša polnilnica baterij na svetu. Ko vidiš, da je to tak dogodek, da ni spodaj šest ljudi, ki mahajo, ampak je vzdušje pravo, dobiš dodaten adrenalin in fokus," je dodal Peter Prevc, ki je v Planici že štirikrat zmagal, od tega trikrat na letalnici. Korak pred konkurenco so trenutno norveški letalci, za katere je Janus dejal, da "se igrajo", a kot sta s Petrom Prevcem dodala, niso nepremagljivi. "Če naredim perfektne skoke, vemo, da me težko kdo premaga. To me motivira tudi za ta konec tedna. Na treningih mi kaj takega uspe, tudi v preteklosti mi je, torej v telesu je, samo priklicati je treba. Tudi zame so pred dvema letoma rekli, da nisem premagljiv, pa me je premagal Robi."

Kranjec v Planico po prve letošnje točke

Pred dvema letoma je Kranjec s petkovo zmago preprečil popoln Petrov trojček. Na prvih dveh mestih sta se nato zamenjala na nedeljski tekmi, ko sta zatem prešerno proslavljala Petrov globus. Oba sta bila v ekipi na obeh moštvenih preizkušnjah, ki jih je pod Poncami dobila Slovenija. Kranjec, ki je v Planici dvakrat zmagal, enkrat tudi še pred prenovo velikanke, prihaja letos s popotnico, kakršne ni vajen. Lansko sezono je zaradi poškodbe izgubil, letos pa potem ni našel pravih občutkov in v svetovnem pokalu to zimo ni osvojil točk. Zdaj je del nacionalnega paketa.

"V Planico prihajam z dobrimi občutki, bomo pa videli, kako bo, saj bom letel po dveh letih. Prvi polet je vedno tak, da se samo "zapelješ", potem pa se začne dogajati. Ne vem, kaj lahko pričakujem. Letalnico dobro poznam, a vseeno se bo treba psihološko dobro pripraviti, da ne bo kakšnih presenečenj. Ko ti ne gre, ti sicer tudi izkušnje ne pomagajo. Upam, da bom s prvim poletom dobro začel in potem samo dodajal. Sem pa osredotočen na kvalifikacije in upam, da bom skakal tudi kasneje," je povedal izkušenj Kranjec, ki vso kariero slovi kot eden najboljših letalcev na svetu in je rekorder po številu poletov prek 200 m.

Tilen Jamnik