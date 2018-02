Slovenci v kvalifikacijah Willingena izkoristili ugoden veter

Od Slovencev najboljša Bartol in Semenič

2. februar 2018 ob 17:41,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 19:02

Willingen - MMC RTV SLO

V Willingenu, zadnji postaji svetovnega pokala pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu, je bil v kvalifikacijah pred sobotno tekmo od sedmerice slovenskih skakalcev najboljši Tilen Bartol, peti.

Vseh sedem Slovencev se je zanesljivo prebilo na tekmo, večinoma so izkoristili ugodne vetrovne razmere. Bartol je pristal pri 142 metrih in je dolgo vodil, šele najboljši skakalci so pokazali več. Meter daljši od Bartola je bil zmagovalec tekme v Zakopanah Anže Semenič, ki je končal takoj za Bartolom.

Da ima Slovenija kar tri predstavnike med osmerico, je poskrbel še letos najboljši slovenski skakalec Jernej Damjan (potem ko je izpustil Zakopane, se je očitno svež vrnil v karavano) z osmim mestom.

Timi Zajc je bil 15., Nejc Dežman 16., Peter Prevc 24. in Žiga Jelar 35.

Kvalifikacije je dobil Kamil Stoch (142,5 metra) pred vodilnim v svetovnem pokalu Richardom Freitagom (139,5 m).

Nastopalo je 56 skakalcev (nekaj znanih skakalcev v Willingenu manjka, na primer Kraft, Hayböck, Ahonen), tako da je v kvalifikacijah izpadlo zgolj šest skakalcev.

Sobotna tekma se bo začela ob 16.00, prenos bo na TV SLO 2.

Izidi kvalifikacij: daljave točke 1. K. STOCH POL 142,5 133,9 2. R. FREITAG NEM 139,5 132,0 3. D. A. TANDE NOR 142,5 131,7 4. J. A. FORFANG NOR 143,0 131,0 5. T. BARTOL SLO 142,0 129,9 6. A. SEMENIČ SLO 143,0 127,6 7. S. LEYHE NEM 143,0 127,5 8. J. DAMJAN SLO 137,5 125,8 9. S. HULA POL 140,5 125,6 10. R. JOHANSSON NOR 136,5 125,5 11. M. EISENBICHLER NEM 136,0 122,7 12. A. WELLINGER NEM 133,5 121,4 ... 15. T. ZAJC SLO 134,0 116,0 16. N. DEŽMAN SLO 134,5 116,0 24 P. PREVC SLO 132,0 110,4 35. Ž. JELAR SLO 131,5 100,5

T. O.