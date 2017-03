Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Do konca biatlonskega svetovnega pokala so še tekme v Pjongčangu, Kontiolahtiju in Oslu. Foto: BoBo

Slovenki hitro končali nastope v Južni Koreji

Moški šprint v petek ob 11. uri

2. marec 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 13:21

Pjongčang - MMC RTV SLO

Upi Teje Gregorin na odmevnejšo uvrstitev na olimpijski progi v Pjongčangu so se na šprinterski tekmi biatlonk končali že po streljanju leže. Zmagala je Nemka Laura Dahlmeier.

Gregorinova je že na prvem streljanju pustila nepokrite tri tarče, nato pa je stoje zgrešila še dvakrat in končala tekmo daleč od dobitnic točk. Za zmagovalko je zaostala za več kot tri minute in pol in bila 75. Še slabše je šlo Anji Eržen, ki je s štirimi zgrešenimi streli prav tako končala pri repu uvrščenih.

S tem so se končali slovenski ženski nastopi v Južni Koreji. Na zasledovalno tekmo se Gregorinova in Erženova nista uvrstili, štafete pa Slovenija nima.

Dahlmeirjeva je tekmo opravila brez zgrešenega strela in slavila s 8,4 sekunde prednosti pred Norvežanko Tiril Eckhoff. Tretja je bila Francozinja Anai Chevalier. Nemka se je pet tekem pred koncem z zmago le še utrdila v skupnem vodstvu. Pred Gabrielo Koukalovo, ki je bila tokrat šele 21., ima 86 točk prednosti.

Moški šprint bo v petek ob 11. uri.

Do konca svetovnega pokala so še tekme v Kontiolahtiju in Oslu.

Šprint (Ž): * 1. L. DAHLMEIER NEM 20:43,7 (0) 2. T. ECKHOFF NOR +8,4 (0) 3. A. CHEVALIER FRA 41,6 (0) 4. K. MÄKÄRÄINEN FIN 58,7 (2) 5. S. DUNKLEE ZDA 59,7 (1) 6. J. DŽIMA UKR 1:01,0 (0) 7. F. HILDEBRAND NOR 1:04,6 (1) 8. A. BESCOND FRA 1:16,1 (1) . M. BRORSSON ŠVE 1:16,1 (0) 10. J. BRASAIZ FRA 1:16,4 (2) ... 75. T. GREGORIN SLO 3:35,3 (5) 83. A. ERŽEN SLO 4:06,2 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (20/25): 1. L. DAHLMEIER NEM 963 2. G. KOUKALOVA ČEŠ 877 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 819 4. M. DORIN HABERT FRA 711 5. D. WIERER ITA 604 34. T. GREGORIN SLO 192 94. A. ERŽEN SLO 4

