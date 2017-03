Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Iivo Niskanen je osvojil drugo zlato medaljo na velikih tekmovanjih. Leta 2014 je bil zlat v ekipnem šprintu na olimpijskih igrah v Sočiju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Niskanen navdušil domače navijače

Popoldne v Lahtiju kvalifikacije skakalcev

1. marec 2017 ob 12:46,

zadnji poseg: 1. marec 2017 ob 14:00

Lahti - MMC RTV SLO

Finec Iivo Niskanen je na svetovnem prvenstvu nordijcev v Lahtiju prepričljivo osvojil naslov svetovnega prvaka v teku na 15 kilometrov v klasični tehniki.

25-letni specialist za klasiko, ki je v tej disciplini slavil dvakrat v svetovnem pokalu, je drugouvrščenega Martina Johnsruda Sundbyja prehitel kar za 18 sekund. Norvežanu se je tako spet izmuznila zlata posamična medalja na največjih tekmovanjih. Vodilni v svetovnem pokalu je v Lahtiju po skiatlonu osvojil drugo srebro. Do bronaste kolajne je v finišu prišel njegov rojak Niklas Dyrhaug (+31,3). Slovenci v tej disciplini niso nastopili.

Niskanen si je že po slabih petih kilometrih pritekel 11 sekund naskoka in prednost na desetih kilometrih povečal na 25 sekund. Sundby je vseskozi držal drugo mesto, a izjemnega Finca ni ogrožal niti za trenutek. Dyrhaug je bron osvojil v zadnjih treh kilometrih, ko je prehitel Rusa Aleksandra Bessmertniha. Niskanen je na svetovnih prvenstvih Finski pritekel prvo medaljo po letu 2011, ko je na isti razdalji slavil Matti Heikkinen.

Smučarji skakalci bodo imeli svojo naslednjo končno odločitev v četrtek, danes pa jih ob 17.30 čakajo kvalifikacije.

Slovenske barve bodo branili Jernej Damjan, Anže Lanišek in Jurij Tepeš, medtem ko ima Peter Prevc nastop na četrtkovi tekmi že zagotovljen. Tudi kvalifikacije bodo v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

Klasično, 15 km: 1. L. NISKANEN FIN 36:44,0 2. M. J. SUNDBY NOR +17,9 3. N. DYRHAUG NOR 31,3 4. A. BESSMERTNIH RUS 41,8 5. A. LARKOV RUS 53,2 . D. TOENSETH NOR 53,2 7. A. POLTORANIN KAZ 1:06,3 8 S. JAUHOJÄRVI FIN 1:09,7 9. J. OLSSON ŠVE 1:10,6 10. C. HALFVARSSON ŠVE 1:15,0

