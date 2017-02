Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec bo prvi slovenski adut na petkovi tekmi skakalk. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veter na Finskem odpihnil treninge skakalk in skakalcev

Na treningu kombinatorcev blestel Jelenko

22. februar 2017 ob 12:48

Lahti - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu nordijcev v Lahtiju so bili v sredo načrtovani treningi kombinatorcev, skakalk in skakalcev, a je že uvodni dan nagajal veter.

Svoje delo so dokončali le kombinatorci, ki so opravili vse tri serije uradnega treninga. Po 24 tekmovalkah so morali zaradi premočnega vetra dokončno odpovedati ženski trening.

Od peterice Slovenk je priložnost dobila samo Nika Križnar, ki je s 93,5 metra več kot odlično izkoristila svojo priložnost. To je bila tudi najboljša daljava, dokler tri številke za njo niso treninga prekinili. Brez skokov so ostale Urša Bogataj, Špela Rogelj, Ema Klinec in Maja Vtič, ki se je ekipi pridružila v torek. Dekleta kvalifikacije čakajo v četrtek ob 13. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Na treningu nordijskih kombinatorcev je blestel Marjan Jelenko, ki je v dveh serijah dosegel najdaljšo daljavo. Potem ko je Jelenko na prvem treningu s 100 metri dosegel daljavo dneva, je tudi dobro skakal tudi v sredo in bil v prvi seriji s 95,5 metra četrti, v drugi (97,5 m) in tretji (99,5) pa je dosegel najdaljši daljavi. V tretji je imel tudi prvo oceno. Skoke je v primerjavi s prvim treningom izboljšal tudi Vid Vrhovnik, ki je pristal pri 87, 89,5 ter 84,5 metra.

Skakalci bi morali srednjo napravo, na kateri bo tekma v soboto, prvič preizkusiti ob 14. uri, vendar bodo na zaletišče odšli v četrtek.

Danes bo v Lahtiju uradno odprtje prvenstva, v četrtek pa bodo delili medalje v ženskem šprintu v prosti tehniki.

R. K.