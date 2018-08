Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Špela Rogelj je bila na zadnjih dveh tekmah poletne velike nagrade najboljša Slovenka. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Špela Rogelj in Ema Klinec tik za odrom za zmagovalke Dodaj v

Špela Rogelj postavila rekord skakalnice v Frenštatu

18. avgust 2018 ob 17:41

Frenštat - MMC RTV SLO

Japonska skakalka Sara Takanaši je zmagala tudi na drugi tekmi velike nagrade v Frenštatu in tako v poletnem delu sezone ostaja še nepremagana. Špela Rogelj je zasedla sedmo mesto.

Rogljeva je bila po prvi seriji kljub najdaljši daljavi 103 m, s čimer je postavil nov rekord skakalk češke naprave, deseta. V finalu je pridobila tri mesta, enega pa je izgubila Jerneja Brecl, ki je končala osma. Do točk je prišla še Nika Križnar, ki je bila 13. Katra Kromar je ostala brez finala, v kvalifikacijah je bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana Urša Bogataj, Ema Klinec pa je po prvi tekmi zaradi družinskih obveznosti odpotovala.

"Sem zelo zadovoljna, saj sem naredila take skoke, kot sem si zadala. Rezultatsko to trenutno pomeni mesta, kjer sem bila včeraj in danes, bo pa potrebnega še nekaj dela, da se približam oz. celo prehitim najboljše," je po tekmah na Češkem povedala najboljša Slovenka na obeh preizkušnjah.

Na prvi tekmi sta bili v petek Rogljeva četrta, Klinčeva pa peta. Na obeh je bila najboljša Takanašijeva, ki je vodila tudi po polovici preizkušnje. Na koncu sta ji na odru za zmagovalke družbo delali rojakinja Juki Ito in Norvežanka Maren Lundby, ki sta v finalu zamenjali mesti. V skupnem seštevku s popolnim izkupičkom vodi Takanašijeva pred Itovo, tretja pa je Nemka Katharina Althaus. Ema Klinec je zdaj peta.

Skakalke naslednja tekma čaka 9. septembra, ko bodo nastopile v Čajkovskem, nato pa bodo veliko nagrado sklenile 3. oktobra v Klingenthalu.

