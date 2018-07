Stoch spet zmagal; Timi Zajc dvanajsti

V ženski konkurenci Ema Klinec šesta

28. julij 2018 ob 19:24

Hinterzarten - MMC RTV SLO

Poljak Kamil Stoch je dobil tudi drugo tekmo Poletne velike nagrade v smučarskih skokih, ki jo je gostil Hinterzarten. Najboljši Slovenec na jugozahodu Nemčije je bil Timi Zajc na 12. mestu.

Stoch, zmagovalec svetovnega pokala v lanski sezoni, je s skokoma 110,0 m in 106,5 m slavil pred Nemcem Karlom Geigerjem (104,0/99,0 m) in Švicarjem Killianom Peierjem (104,0/100,5 m).

Zajc (103,0/96,0 m) je v finalu izgubil šest mest. Poleg Zajca je do točk prišel še 28. Domen Prevc, medtem ko so bili Anže Lanišek (31.), Tomaž Naglič (33.), Ernest Prislič (37.), Nejc Dežman (38.) in Bor Pavlovčič (39.) prekratki.

Naslednja tekma bo v soboto, 4. avgusta, v švicarskem Einsiedelnu.

Ema Klinec šesta

V Hinterzartnu so poletno sezono začele tudi ženske. Zmagala je Japonka Sara Takanaši pred rojakinjo Juki ito in Nemko Ramono Straub. Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na šestem mestu. Urša Bogataj je bila deseta, Nika Križnar 15., Jerneja Brecl 18. in Katra Komar 24.

"Za nami je prva tekma na najvišji ravni in lahko rečem, da smo na tekmi, glede na priprave in tudi na skoke na tem prizorišču še danes v poizkusni seriji, potegnili najmanj, kar se je lahko. Imeli smo tudi nekaj smole, tekmovalke so se nekoliko 'potresle'. Rezultati so kljub temu spodbudni, solidni, veseli pa samo dejstvo, da imamo kljub tako odskakani tekmi kar nekaj rezerv. Smo julija, čaka nas še veliko dela, konkurenca pa je, z izjemo Japonk, zelo dosegljiva," je ocenil trener Zoran Zupančič. Naslednja tekma bo 10. avgusta v Courchevelu.

SMUČARSKI SKOKI POLETNA VELIKA NAGRADA (M)

HINTERZARTEN Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 110,0/106,5 271,1 2. K. GEIGER NEM 104,0/99,0 256,3 3. K. PEIER ŠVI 104,0/100,5 255,8 4. P. ŽYLA POL 130,5/102,0 252,6 5. J. KLIMOV RUS 102,5/100,5 250,7 6. S. HULA POL 101,5/100,0 248,8 7. N. NAKAMURA JAP 102,5/99,0 248,7 8. J. WOLNY POL 103,0/100,0 247,5 9. A. WANK NEM 101,5/97,5 246,0 10. D. KUBACKI POL 101,0/97,5 244,4 12. T. ZAJC SLO 103,0/96,0 241,6 28. D. PREVC SLO 100,0/94,5 225,4 31. A. LANIŠEK SLO 97,5/ 33. T. NAGLIČ SLO 94,0/ 37. E. PRISLIČ SLO 95,0/ 38. N. DEŽMAN SLO 97,0/ 39. B. PAVLOVČIČ SLO 94,5/

A. V.