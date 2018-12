V Engelbergu vrnitev Petra Prevca v svetovni pokal

Prenos kvalifikacij od 17.55 dalje na TV SLO 2/MMC-ju

14. december 2018 ob 08:39,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 08:48

Engelberg - MMC RTV SLO, STA

V današnjih kvalifikacijah za sobotno tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Engelbergu se v karavano vrača slovenski šampion Peter Prevc, ki je končal z rehabilitacijo po poškodbi in operacijah gležnja.

Peter Prevc je nazadnje med smučarsko elito skakal marca na finalu v Planici. Foto: EPA

Najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov Peter Prevc je za preizkus forme pred novoletno turnejo izbral Engelberg, kjer je v preteklosti že zmagal. Upa, da bo z enomesečno zamudo sproščeno in neobremenjeno vstopil v poolimpijsko zimo.

Po besedah trenerja Gorazda Bertonclja je bil pripravljen že za tekmi v Titisee-Neustadtu, ki sta nato odpadli zaradi pretoplega vremena, a v slovenskem taboru so se odločili, da bodo delali počasi in postopoma, da ne bodo prehitevali, saj se je to v preteklosti že maščevalo.

Prevc se je pripravljal na vrnitev pod vodstvom trenerjev Janija Grilca in Matevža Šparovca.

Poleg Petra Prevca so v Engelbergu še Jernej Damjan, Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Žak Mogel in Tomaž Naglič.

Prenos kvalifikacij na TV SLO 2/MMC-ju Petkove kvalifikacije se bodo začele ob 18. uri, dve uri prej bo uradni trening. Neposredni prenos si oglejte na TV SLO 2 in MMC-ju!

Tekma bo v soboto ob 16. uri. Druga tekma v Englebergu bo v nedeljo. Ob 12.45 bodo kvalifikacije, prva serija se bo začela ob 14.15.



Karavana @FISskijumping se seli v Engelberg, ki je v zgodovini že prinesel uspehe našim skakalcem. @peterprevc, ki se vrača po poškodbi, je bil denimo najboljši dvakrat. Enkrat še @DomenPrevc. Kdo je zabeležil preostale tri zmage pa v #infografika. #junakizime #skoki @rtvslo pic.twitter.com/w4rWaLAmUb — TVSLO Šport (@TVSLOsport) 12. december 2018

To. G.